Sonego, el primer ‘examen’ serio para Nadal en Wimbledon

Lorenzo Sonego, número 54 de la ATP, y Rafa Nadal, número 4, se ven las caras por primera vez en el circuito este sábado, en la tercera ronda de Wimbledon 2022. Diestro, de 27 años y especialista en tierra pero con buenos resultados en hierba, es uno de los talentos que ha aflorado en los últimos años en el tenis italiano. Ya sabe lo que es ganar a Novak Djokovic y asegura que saldrá agresivo en su primer enfrentamiento ante el balear en una pista de la que el año pasado salió batido por Roger Federer.

«Me gusta cómo juega, tiene una gran actitud, buena derecha. Ha ganado dos partidos aquí, así que va a ser peligroso», decía Rafa Nadal, sobre Lorenzo Sonego una vez se hacía oficial su enfrentamiento en la tercera ronda de Wimbledon. Habiendo entrenado juntos en alguna ocasión en Manacor, el español y el italiano se ven por primera vez las caras en el circuito, en un duelo que será una nueva prueba para el balear ante un jugador que, aunque crecido en arcilla, tiene buenos resultados en hierba – un título y una final-.

«Mi servicio es bueno para la hierba», decía en 2021 en Eastbourne, tras ver cómo su tenis se adaptaba bien al pasto verde -cedió en la final en el tiebreak del tercer set ante De Miñaur-. Tras ese torneo, llegaba hasta los octavos de final en Wimbledon, ronda en la que se toparía con Roger Federer, quien le apeaba en tres sets corridos. Ahora, en esta edición, está dejando buenas sensaciones después de superar en cinco sets a Kudla en primera ronda y de pasar por encima de Hugo Gaston con 7-6, 6-4 y 6-4.

A Sonego sólo le faltaba enfrentarse a Rafa Nadal para haberse medido a todos los integrantes del Big-3. Aparte de su duelo con Federer en Wimbledon -también fue su verdugo en Roland Garros 2019-, guarda mejores recuerdos de sus enfrentamientos con Novak Djokovic. Al serbio lo ganó en su primer duelo, en los cuartos de final de Viena 2020, y le hizo sufrir en Roma el año pasado. Sonego llegó a levantarle dos bolas de partido a Djokovic en el segundo set y forzó el tercer set, aunque terminó sucumbiendo en el último.

«Debo atacar y arriesgar»

Rafa Nadal y Lorenzo Sonego se miden este viernes en la tercera ronda de Wimbledon, una nueva oportunidad para el italiano de pisar la pista central del All England Lawn Club. El italiano, de 27 años, tiene claro que tendrá un partido muy complicado ante el español. El balear sigue avanzando mientras busca mejorar sensaciones a medida que avanza el torneo, fiel a su plan de ir de menos a más y que tan buenos resultados le ha dado. Tras batir a Cerúndolo y a Berankis, deberá hacer frente a un Sonego que advierte que irá a por todas con su servicio y derecha.

«Físicamente creo que Nadal está bien porque este año los torneos importantes que ha jugado los ha ganado todos, aunque quizá en la hierba le cueste más respecto a la tierra o el cemento. Mis armas para batirlo son seguramente el servicio y la derecha. No deberé jugar en absoluto a la defensiva, sino atacar y arriesgar. La pelota aquí salta menos y a menudo se queda a la altura de la cadera: Rafa intentará hacerme jugar al revés y deberé buscar golpes profundos y rápidos. La evolución de mi tenis me ha llevado a buscar el modo de hacer el punto en vez de esperarlo. He nacido para defenderme pero ahora juego para atacar», dijo Sonego, analizando sus opciones ante Nadal.