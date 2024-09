El sonado romance de Ballack con una joven modelo amiga de su hijo fallecido con 18 años

Michael Ballack, ex futbolista alemán que ahora tiene 48 años, está en boca de todos por algo que nada tiene que ver con el fútbol. Y es que el legendario jugador del Bayern o del Chelsea, entre otros clubes, ha confirmado su relación sentimental con Sophia Schneiderhan, una joven modelo que era amiga de su hijo fallecido a los 18 años.

La influencer de 23 años era amiga cercana de Emilio, el hijo de 18 años de Ballack que murió en 2021 en un trágico accidente de quad en Portugal. El que fuera centrocampista alemán se divorció de su esposa Simone Lambe en 2012, y fue tras la muerte de Emilio cuando empezó su acercamiento con Sophia Schneiderhan, estrechando los lazos hasta comenzar a salir juntos y ser pareja. Hace unos años comenzaron a salir rumores, pero ahora ya no se esconden. Recientemente, Sophia compartió una fotografía junto a Michael Ballack en Sylt, una isla alemana en el Mar del Norte, confirmando su relación sentimental y proclamando su amor a los cuatro vientos pese a la diferencia de edad entre ambos.

Ballack, que tiene 25 años más que Sophia Schneiderhan, compartió también la publicación de su novia añadiendo un corazón en Instagram. El alemán, que se retiró del fútbol en 2012 tras jugar en Chemnitzer, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich y Chelsea y ser 98 veces internacional con Alemania, ejerce ahora como comentarista televisivo.

