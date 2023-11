Soldado explota contra Mónica García, nueva ministra de Sanidad

Roberto Soldado ya ha demostrado muchas veces que no se corta y que no se va a achantar ante la extrema izquierda por sus insultos o amenazas. El ex futbolista de Levante, Granada, Valencia o Getafe, entre otros equipos, ha cargado ahora en sus redes sociales contra Mónica García, nueva ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El que fuera canterano del Real Madrid clama contra los antecedentes de la líder de Más Madrid compartiendo una publicación en la que se enumeran varios episodios en torno a la que fuera parlamentaria de Podemos. «Cobró 13.000 euros irregulares. Presumió de sabotear un hospital. Simuló disparar a Lasquetty. Su chalet en Cercedilla estaba en situación irregular en un terreno reservado a la construcción de un hospital. Cobró de la Asamblea de Madrid y la baja sin darse cuenta. Apunta maneras», dice el post sobre Mónica García compartido por el ex delantero.

La líder de Más Madrid y nueva ministra de Sanidad recibió este martes la cartera de manos del ministro saliente, José Manuel Miñones, en la sala Ernest Lluch del edificio ministerial. Ambos tuvieron palabras de recuerdo para el ex ministro socialista asesinado por ETA hace hoy 23 años, obviando que el nuevo Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se sostiene con los votos de Bildu, los herederos de la banda terrorista que sesgó la vida de su antecesor en el cargo.

García destacó que la «casualidad» ha querido que su toma de posesión coincidiera con el aniversario del día del asesinato del que fuera ministro de Sanidad entre 1982 y 1986 bajo la presidencia de Felipe González a manos de ETA en el año 2000. «Mi primer compromiso es continuar con su legado», dijo. El Gobierno cuyos miembros hacen ver que honran con sus palabras la memoria de Lluch, se sostiene gracias a los herederos de los que aquel 21 de noviembre de 2023, cuando el ex ministro regresaba a su casa después de un día de trabajo como profesor universitario de Historia de las Doctrinas Económicas, decidieron asesinarle cuando salía de su coche en el garage.

En cuanto a su nombramiento, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no se ha mostrado sorprendida asegurando que «hay mucho que repartir, muchos favores» con «el amalgama de partidos» del Ejecutivo, en el que se va a encontrar Mónica García, que «es una sindicalista». «Hay mucho que repartir, muchos favores, imagínense la cantidad de partidos, amalgama de partidos y todo lo que tienen detrás para hacer ese nuevo equipo», manifestó la dirigente popular, que también recuerda que «Sánchez lleva como 60 ministros y siempre va todo a peor».

La presidenta madrileña también se refirió al nombramiento de Mónica García, líder de Más Madrid, como ministra de Sanidad, a la que ha querido desear suerte en su nueva andadura, aunque ha destacado que «nunca» la ha «visto operar como una profesional, sino como una sindicalista».