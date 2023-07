Roberto Soldado se mofa de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tras el debate

Roberto Soldado no se corta ni se achanta ante la izquierda. A sus 38 años, el delantero español dice lo que piensa abiertamente en cuestiones políticas, como ocurrió hace unas horas tras el debate electoral entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. El futbolista no se resistió a comentar lo que veía y a mofarse de los dos primeros, el actual presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo y Economía Social.

«Que se besen, que se besen…», escribió el que fuera ariete del Valencia o del Granada, cuyo último equipo ha sido el Levante. Soldado se refiere a la evidente sintonía entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que en lugar de rivales como candidatos parecen socios antes de que se celebren las elecciones. Además, a la líder de Sumar la comparó con la ministra de Igualdad, llamándola «Irene Montero 2» tras una de sus intervenciones.

Hace unos días, Soldado también fue noticia tras el debate electoral de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo. El actual presidente del Gobierno por momentos hizo el ridículo, y el veterano delantero no dudó en cargar contra el líder del PSOE en su perfil oficial de Instagram. «No puedes tener más cara», escribió el futbolista.

No es la primera vez que Soldado carga contra Pedro Sánchez, y también lo hizo anteriormente con otros como Pablo Iglesias o Echenique. Ahora que está sin equipo a la espera de recibir una propuesta que le motive a seguir en activo, el ariete ha vuelto a mostrarse muy activo en sus redes sociales. La izquierda más radical le ataca con dureza cada vez que se pronuncia, algo parecido a lo que pasa con Pepe Reina, pero Soldado es un veterano y no sólo en lo que se refiere a los terrenos de juego, por lo que no se achanta.