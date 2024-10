Los socios del Barça pasan del Camp Nou. Muchos de ellos no quieren regresar al nuevo estadio a mitad de temporada, abandonando de esta manera el Olímpico de Montjuic. Prefieren regresar a su casa cuando las obras ya hayan terminado en el verano de 2026. Menos del 50% de los abonados ha pedido el pase que la vicepresidenta Elena Fort anunció ante sus aficionados hace más de 20 días.

El pasado 7 de octubre, la vicepresidenta del Barcelona, Elena Fort, recreó una auténtica pantomima para dibujar el regreso al Camp Nou y tranquilizar a sus socios antes de la polémica Asamblea que se celebró semanas después. Un regreso al nuevo estadio que realmente sigue en el aire e incluso se plantea el escenario de no volver finalmente hasta la temporada que viene. Se prometió volver en noviembre, se planteó volver en diciembre y se dijo que regresar en febrero era una posibilidad. La única realidad es que no hay fecha.

Si fuese por la mayoría de socios del Barcelona, el regreso al Camp Nou no se produciría en la segunda vuelta de esta temporada. Si fuese por el socio blaugrana, el regreso al nuevo estadio se produciría la temporada que viene o incluso la siguiente con todas las obras culminadas. Prefieren la comodidad y no ir a un estadio a medio hacer.

El Barcelona tiene unos 133.164 socios y en torno a 80.000 abonados. De todos ellos, menos de la mitad han solicitado un pase para regresar a un Camp Nou en obras para la segunda vuelta de la temporada. La realidad es que el Barcelona de Flick está funcionando de maravilla. Es líder destacado de la Liga y la pasada semana le hizo cuatro al Bayern de Múnich y otros cuatro al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pero volver a un Camp Nou en obras no genera nada de ilusión en el barcelonismo. Se pusieron 40.000 pases a la venta y los socios no los completarán.

Los socios culés pasan de regresar al Camp Nou

El Barcelona envió a sus socios este email el pasado 17 de octubre:»Le informamos de que una vez cerrado el proceso para solicitar el pase para el Spotify Camp Nou 24-25, no ha sido necesario hacer un sorteo y se le ha asignado la posibilidad de hacer la compra. Le recordamos que podrá efectuar la compra desde el 28 de octubre a las 10.00 horas hasta el 11 de noviembre a las 23.59 horas». También hay que recalcar que los abonados blaugranas comprarán su pase sin saber realmente si el equipo regresará al Camp Nou esta temporada.

Tras no realizarse un sorteo, el Barcelona confirma que el regreso al Camp Nou esta temporada no le hace nada de ilusión al abonado culé. El club blaugrana puso 40.000 pases a disposición de sus socios en la Copa de Europa y 45.000 en Liga y Copa del Rey. Los socios no han completado todos los pases con sus solicitudes. Y tiene 80.000 abonados. Por lo que menos de la mitad están interesados en el regreso en la segunda vuelta.

Los socios del Barcelona, durante los últimos meses, se han quejado mucho de los accesos a la hora de subir a Montjuic. Pero parece ser que para muchos de ellos esta situación es más cómoda que la de volver en febrero o marzo a un estadio que sigue en obras y que continuará de esta manera hasta el verano de 2026.

Y es que el nuevo Camp Nou, si se reabre al público en febrero o marzo, lo haría sin estar cubierto por ninguna de sus gradas. Hasta el próximo año no se completará la tercera gradería. Otro asunto que tampoco ilusiona al socio culé es que para este primer retorno, el abonado no tendría butaca asignada para cada duelo.