El pasado viernes una brutal pelea sacudió las obras del Camp Nou. Más de 20 empleados de nacionalidades albanesas y rumanas se vieron implicados en un refriega que terminó con seis heridos y la intervención de los Mossos d’Esquadra. Ahora ha salido a la luz un vídeo publicado por el periódico El Caso donde se puede ver a la perfección cómo la riña multitudinaria se produjo en mitad de la jornada laboral.

🎥 Primeres imatges de l’incident que aquest divendres al migdia va deixar sis persones ferides a l’interior de les obres del nou Spotify Camp Nou. 🔗 https://t.co/Furosr1UWS ✍🏼 Informa @ramossalvat pic.twitter.com/NxANWFYeeu — ElCaso.cat (@elcasocat) October 13, 2024

Todos los obreros iban equipados con su uniforme y cascos y utilizaron las primeras herramientas que encontraron a su paso para la pelea. De momento, no se han producido denuncias entre los empleados y existe un silencio en torno a los acontecimientos. No es la primera vez que el Camp Nou vive una escena así en los últimos meses, aunque no tan numerosa como en esta ocasión.

El Barcelona está esperando regresar a su estadio antes de que termine este 2024, pero incidentes como estos están poniendo en jaque el regreso del club al Camp Nou. El equipo azulgrana, además, está viendo dañada su imagen por el comportamiento de unos obreros que a todas luces no son muy civilizados.