La pantomima del Barça con el Camp Nou: ahora marean con cuatro fechas tras prometer volver en noviembre

Joan Laporta y el Barça han montado una gran pantomina con el regreso al Camp Nou. Prometió volver en el mes de noviembre y ese caso ya no se va a producir. Este lunes, Elena Fort, vicepresidenta institucional, ha dado la cara para contar el plan de regreso que han trazado desde el club, mareando a los socios azulgranas con hasta cuatro posibles fechas de regreso. Parece también imposible que el Barça vuelva a jugar en el Camp Nou a final de este año, como el club ha transmitido.

Patada hacia delante de Joan Laporta y junta directiva. Ese es el titular de la rueda de prensa que ha dado Elena Fort este lunes. El presidente culé no estuvo presente y el club ha ilusionado a sus socios con unas expectativas que parecen irreales. El club, tras anunciar que iban a regresar en noviembre, tenía prisas por salir a la palestra y explicar la situación con fechas al aire. Y más sabiendo que tras el parón de selecciones se viene una tensa Asamblea de socios.

«Antes de finales de año. Esa es la fecha que tenemos», dijo Elena Fort este lunes. Y eso parece una quimera. Ahora, el Barcelona está mareando a sus socios con cuatro fechas posibles para regresar al Camp Nou. Y eso que Elena Fort comenzó su comparecencia afirmando que la idea es volver antes de final de año, en el mes de diciembre. Un planteamiento que se cae rápidamente.

Aquí aparece la segunda fecha posible para regresar al Camp Nou. Febrero. Volver en diciembre parece imposible, aunque el club azulgrana ha asegurado que las obras estarán terminadas para esa fecha. Veremos, porque el Camp Nou a día de hoy sigue patas arriba y por fuera no parece ni un estadio de fútbol.

La utopía del Barça

Regresar al Camp Nou en diciembre es una utopía porque el club tendría que disputar sus partidos en dos estadios de forma simultánea. Liga en el Camp Nou y Champions en el Olímpico de Montjuic. Primero porque a nivel de gasto es absurdo tener dos estadios operativos al mismo tiempo, el propio club así lo ha transmitido este lunes. Y segundo porque la UEFA no permite jugar la Fase Liga de la Champions League en dos estadios diferentes.

La última jornada del Barcelona en la Fase Liga de la Champions League como local es el 29 de enero. Por lo que el regreso al Camp Nou tendría que ser en febrero, como mínimo. «Trabajamos para volver antes de que termine el año, pero hay factores que pueden modificar los planes. El ayuntamiento ya conoce el proyecto de apertura. El departamento de Bomberos nos ha dado el ‘visto bueno’, y ahora habrá de hacerse un trabajo veloz para otorgar la licencia necesaria para ejecutar la vuelta. Luego habrá últimos pasos y verificaciones para ejecutarla», dijo la vicepresidenta institucional.

La tercera fecha, si en febrero no se puede, sería marzo. Es la tercera fecha que se ha manejado en la rueda de prensa de este lunes. Elena Fort ha anunciado que están negociando una prórroga del contrato de explotación del Olímpico de Montjuic. Este contrato expira el 31 de marzo. «Espero que estemos antes de esa fecha estemos aquí, en el Spotify Camp Nou», dijo la vicepresidenta culé, dejando caer que existe esa posibilidad también.

«El Barça tiene contrato con el Ayuntamiento de Barcelona hasta el 31 de marzo para disputar sus encuentros en el Estado Olímpic, por lo que existe la obligación de ejecutar la vuelta al reformado Spotify Camp Nou teniendo en cuenta la mencionada fecha», señaló Elena Fort. «La vuelta al Spotify Camp Nou no va de fechas exactas, sino de plazos y términos. No hay que mirarlo con días exactos. Vamos en la línea correcta. Estamos cumpliendo todos los plazos para ello», recalcó.

Un tremendo lío que tiene como cuarta fecha, con las declaraciones de Fort en la mano, no volver a jugar en el Camp Nou hasta la temporada que viene. El socio no lo tiene claro y el plan trazado es mareante sin ninguna duda. La previsión de las obras es que en el verano del 2026, el Camp Nou esté operativo al 100%. A día de hoy lo único claro es que se han planteado fechas para el regreso y sigue sin existir de manera clara esa propia fecha. En noviembre ya no va a ser, en diciembre parece imposible y febrero es una opción, sin descartar marzo o esperar a la temporada que viene.