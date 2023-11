Sinner silencia a Medvedev y luchará con Alcaraz o Djokovic por el título en las ATP Finals

Jannik Sinner es el primer finalista de las ATP Finals 2023. El tenista italiano, hizo bueno el favor del público, que le llevó en volandas en una sobremesa mágica de tenis en la que derrotó al que para muchos era gran candidato para meterse en el partido por el título, un Daniil Medvedev demasiado irregular y que acabó claudicando por 6-3, 6-7, 6-1 en dos horas y 25 minutos de batalla. Sinner sigue como aspirante a maestro y su rival en el partido por el título, del domingo, saldrá del encuentro más esperado entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Sinner es un más que digno finalista, dentro de un torneo en el que ya ha derrotado a dos de los tres tenistas más en forma del circuito. Djokovic, en la fase de grupos y Medvedev, este sábado en semifinales, fueron víctimas de este chico italiano que, por supuesto, es el tercer eslabón que le faltaba a la ecuación de protagonistas de un final de temporada, en el que quiere acabar en lo más alto, conquistando las ATP Finals 2023.

Avalado por la afición, parcial al encontrarse en Turín y volcada con él durante toda la semana. Sinner demostró haber agradecido el día extra de descanso de los miembros del Grupo Rojo y arrasó tanto en el comienzo como en el final del partido a un Medvedev que hizo un esfuerzo extraordinario para forzar la tercera manga en un épico tie-break.

Habrá quien diga que no le salió la jugada bien al bueno de Daniil, que cedió con Carlos Alcaraz el viernes en un partido magistral del español, pero en el que él no puso, seguramente, toda la carne en el asador. El resultado era entrar como segundo de grupo en semifinales y evitar a Novak Djokovic, pero no a su verdugo en fase de grupos, un Jannik Sinner quien además de su tenis de fuerza y quilates traía consigo el empuje del público, que jugó su papel y como es habitual en estos escenarios desquició por momentos a Medvedev, que una vez más se encaró con el respetable.

Lanza la raqueta y manda callar a la grada. El enfado de Medvedev. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/SzOAaUObKD — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 18, 2023

Sinner marcó la diferencia

El partido fue de igualdad marcadísima, sobre todo por la solidez al servicio de un Jannik Sinner que no lo cedió en todo el encuentro. Medvedev, que sí perdió el suyo al comienzo, igualó la apuesta al ver el sobresaliente nivel impuesto por el italiano y se esforzó para llevarle a forzar la máquina, en un segundo parcial en el que, con todo en contra, se sacó un tie-break de estrella para igualar la contienda. Sin embargo, ya en el tercero, la falta de frescura, tanto física como mental, le jugó una mala pasada, despidiéndole de sus opciones y coronando a Sinner como primer finalista de las ATP Finals 2023.