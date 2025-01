Sinner se pone a la defensiva ante los ataques por su doble positivo: «Sé que no hice nada malo»

Puño en alto y trofeo entre manos. Es la imagen más asociada a Jannik Sinner a lo largo de todo 2024. Hasta en nueve ocasiones se ha reproducido. Ocho durante el circuito de ATP, dos ellas dentro del marco de un Grand Slam, y otra con su selección tras la consecución de la segunda Davis seguida para Italia.

El epílogo del triunfal año de Sinner lleva la firma de la Davis, aunque contrasta también con la sombra, todavía sin disipar, de su doble dopaje por Clostebol. Aún pendiente de resolución después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apelase el desenlace inicial y solicitase hasta dos años de castigo para el italiano con su recurso elevado al TAS.

Sinner vuelve al lugar donde inició su 2024 apoteósico, Australia, con el cartel de favorito y la resolución de su doble dopaje, que se producirá durante el mes de febrero aunque todavía sin fecha fija. «Nos encontramos en una etapa en la que no sabemos muchas cosas. Obviamente que piensas en ello y mentiría si dijera que ya lo he olvidado, pero no es así. Esto es algo que me acompaña desde hace bastante tiempo, pero es lo que hay y ahora estoy intentando preparar este Grand Slam», asegura el italiano.

Precisamente un tenis local, el mediático Kyrgios, fue una de las voces más críticas con Jannik desde que se conoció su doble positivo. «Creo que no tengo que responder a eso. ¿Cómo bloqueo el ruido? No es algo que lo apartes y dejes de pensar en ello. Dentro de mí sé lo que ha pasado exactamente y así es como creo que lo bloqueo. No hice nada malo y por eso estoy aquí y continúo jugando. No quiero responder ni a lo que ha dicho Nick ni ningún otro jugador. Creo que lo más importante es tener a mi alrededor personas que contrastan y saben lo que ocurre. Eso es todo», zanja.

Sinner defiende corona

Sinner arriba en Australia como jerarca del torneo, número uno del mundo y por el lado menos duro del cuadro. Sólo se vería las caras con Alcaraz en una hipotética final. «Cuando jugamos hay más tensión y se nos presta más atención porque es un partido que muchos quieren ver. Primero tienes que llegar a esa fase en la que juegas contra Carlos, una fase muy complicada de pasar. Cuando eso ocurre, la sensación es un poco diferente y creo que él también siente lo mismo. Los jóvenes normalmente jugamos partidos de muy alta calidad porque los dos jugadores sacan los mejor de sí mismos», explica .

Será el primer torneo del italiano, pues desechó la opción de preparar con algún torneo previo como Adelaida o Brisbane su estreno en el Grand Slam oceánico. «Porque la temporada pasada fue muy, muy larga. También jugué la Copa Davis, por lo que después necesitas tiempo para descansar y resetear todo. Tienes que hacer una pretemporada que dure cierto tiempo para poder preparar tu cuerpo de la mejor manera posible, haciendo cambios técnicos y tácticos en tu juego. Necesitas tiempo, así que decidimos no jugar torneos antes», detalla. Debutará en primera ronda ante Jarry, sinuoso rival para comenzar.