Djokovic denuncia el doble rasero del sistema antidopaje en los positivos de Sinner y Swiatek

Novak Djokovic apoyó este domingo las acusaciones lanzadas por Nick Kyrgios y cargó duramente también contra el doble rasero del sistema antidopaje en los últimos positivos que han salido a la luz, especialmente los de Jannik Sinner e Iga Swiatek, quienes recibieron sanciones irrisorias. Y es que las resoluciones de las autoridades han abierto un profundo debate en el tenis sobre el funcionamiento del sistema.

El serbio y el australiano hicieron tándem para criticar lo sucedido con el tenista italiano, actualmente número uno del mundo, que dio positivo dos veces con clostebol en Indian Wells. «Que dos número uno del mundo (refiriéndose también a Swiatek) sean descubiertos por dopaje es repugnante para nuestro deporte. Da una imagen horrible», afirmó Kyrgios este sábado. Curiosamente, Djokovic y Kyrgios jugarán como pareja, además de en los individuales, en el ATP 250 de Brisbane este lunes.

«Nick se ha expresado muy bien sobre todo el caso de dopaje de Jannik, y tiene razón en lo que respecta a la transparencia y la incoherencia de los protocolos y las comparaciones entre casos. Hemos visto a muchos jugadores en el pasado, y también en la actualidad, que están suspendidos por no someterse siquiera a los controles de sustancias prohibidas y por no estar en paradero desconocido, y algunos jugadores que están en puestos inferiores esperando a que se resuelva su caso durante más de un año», señaló Djokovic.

«No cuestiono si se tomó la sustancia prohibida intencionadamente o no. Creo en un deporte limpio, creo que el jugador hará todo lo posible para jugar limpio», puntualizó el ex número uno del mundo, que debutará frente a Rinky Hijikata en la primera ronda del ATP Brisbane.

«Conozco a Jannik desde que era muy joven, así que no me parece alguien que haría algo así, pero me he sentido realmente frustrado, como la mayoría de los demás jugadores, al ver que se nos mantuvo a oscuras durante cinco meses desde que recibió esa noticia. No es una buena imagen para nuestro deporte», agregó.

Los casos de dopaje de Sinner y Swiatek

Sinner dio positivo por clostebol -un anabolizante- en dos controles que le realizaron en marzo, pero su caso no se conoció hasta finales de agosto, cuando se hizo pública la sentencia de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) en la que se exoneraba al tenista italiano.

Los investigadores dieron por buena la versión del número uno: que el clostebol llegó a su organismo después de que su fisioterapeuta le diera un masaje sin guantes justo después de aplicarse en un dedo de la mano una crema cicatrizante que contenía clostebol. El caso está ahora mismo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, después de que la Agencia Mundial Antidopaje apelara en busca de una sanción.

Cuatro meses después, a finales de noviembre, se conoció que Swiatek había dado también positivo por trimetazidina en un control que le realizaron justo después de los Juegos Olímpicos de París 2024. La polaca, campeona de cinco Grand Slam, fue suspendida con una sanción mínima -de apenas un mes-, después de la ITIA no apreciara negligencia por parte de la tenista. La defensa de Swiatek fue que unas pastillas de melatonina que toma habitualmente para combatir el insomnio estaban contaminadas.