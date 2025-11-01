Sinner machaca a Zverev y deja a Alcaraz al borde de perder el número 1

Jannik Sinner está a una victoria más de quitarle a Carlos Alcaraz el número 1 del ranking ATP tras dar una paliza a Alexander Zverev en semifinales del Masters 1.000 de París-Bercy (6-0, 6-1). El italiano se medirá este domingo a Félix Auger-Aliassime en la final del torneo y si gana le arrebatará el liderato al tenista español tras perderlo en el US Open al sucumbir ante el murciano.

El italiano resolvió el partido en cuestión de una hora y llega a la final sin haber cedido un sólo set. Sinner es el gran favorito y, en caso de victoria, arrebatará el número 1 del mundo a Alcaraz, aunque este puede recuperarlo si gana tres partidos durante el Torneo de Maestros de Turín y acabar así su segunda temporada en la cúspide del ranking tras 2022.

El italiano opta a su primer Masters 1.000 de un año peculiar para él, que pasó varios meses en el dique seco para cumplir la sanción por dopaje. Pese a ello, se apuntó cuatro torneos, dos Grand Slam, Australia y Wimbledon, y jugó otras cuatro finales, dos de ellas en grandes y dos en Masters 1.000.

Contra Zverev, en una reedición de la final de Viena del pasado domingo, Sinner no tuvo piedad de un rival al que ha ganado los cuatro últimos duelos y a quien ahora adelanta en el ránking 5-4. Con el contundente 6-0 del primer set en apenas media hora, denotaba que el germano no tenía energía, tras la dura batalla de la víspera contra Daniil Medvedev, frente a quien levantó dos bolas de partido antes de clasificarse para su tercera semifinal consecutiva en París.

Sinner busca su primer Masters 1.000 de 2025

El golpe era de talla y la competencia del alemán tampoco fue muy superior en la segunda manga, que solo sirvió para certificar el triunfo número 25 consecutivo de Sinner bajo techo. Desde la final de Wimbledon el italiano solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada.

Auger-Aliassime jugará su primera final en París, la vigésima de su carrera, tras haber derrotado a Alexander Bublik, 7-6 y 6-4. A sus 25 años, Auger-Aliassime logra con este triunfo izarse a la octava plaza del ránking, sinónimo de clasificación para el Torneo de Maestros de Turín, aunque con muy poca ventaja sobre Lorenzo Musetti, por lo que todo dependerá de los torneos de la semana que viene.