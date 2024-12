Sin Lamine no hay paraíso: la estrella de Barça es el ‘culpable’ del bajón de su equipo

El Barcelona tiene Laminedependencia. Eso ha quedado claro en los últimos encuentros que se ha perdido Lamine Yamal. El bajón del equipo de Hansi Flick coincidió con la lesión del mejor jugador joven de la pasada Eurocopa. Sin él sobre el terreno de juego, al conjunto catalán le cuesta mucho sacar los partidos adelante, tanto que han entrado en una espiral negativa de resultados que les ha hecho perder el liderato de la Liga.

La derrota ante el Atlético de Madrid en Montjuic (1-2) sin su estrella es el reflejo de la mala situación del Barcelona. Desde que Lamine sufriera aquella «fuerte contusión durante el partido ante Estrella Roja», como indicaba el parte médico del club, el cuadro azulgrana ha ido en caída libre. A partir de ahí fue cuando los pupilos de Flick comenzaron a entrar en esta crisis de resultados que atraviesan a día de hoy.

Antes de visitar al Estrella Roja en la Liga de Campeones, el Barça venía de ganar al Espanyol por 3-1 en Montjuic en el partido de la jornada 12 de Liga. Su victoria unida a que el Real Madrid tuvo que aplazar su partido en Mestalla por la DANA, hizo que los azulgranas se escaparan a nueve puntos de los blancos y 10 del Atlético. Esa es la máxima renta que han llegado a tener con sus dos grandes rivales por el título en este inicio de Liga. Pero entonces llegó la lesión de Lamine Yamal.

Aunque el jugador completó los 90 minutos en Belgrado, el club comunicó días después que era baja para el partido contra la Real Sociedad por «una fuerte contusión». Ahí, en el primer encuentro sin el joven jugador de 17 años, llegó la segunda derrota de la temporada. Esa baja se alargó más de lo esperado. Flick no quería forzarle y eso le hizo perderse los partidos contra el Celta en Balaídos y el Brest en Champions.

El de Vigo también fue otro partido para olvidar del Barça, después de ver cómo el Celta le remontaba un 0-2 en dos minutos. Otro pinchazo del líder que, unido a las victorias de Real Madrid y Atlético, hacía que le recortaran puntos y sus rivales se acercaran cada vez más. Ya estaba a cuatro y cinco, respectivamente, con el Madrid con un partido menos. Justo después llegó el encuentro europeo frente a los franceses que les sirvió para redimirse y volver a la senda de la victoria. Pero eso no fue más que un espejismo.

Una victoria en cuatro partidos

La realidad es que sin el internacional español, los culés suman una victoria en cuatro partidos. Ni la vuelta de Lamine Yamal ante Las Palmas valió para evitar una nueva derrota en Liga, la primera en Montjuic. El 19 tuvo que entrar tras el descanso para intentar levantar a su equipo, sin embargo, fueron los canarios quienes se llevaron los tres puntos. También empataron en el Villamarín y perdieron en casa con el Leganés, donde volvió a caer lesionado la estrella de la Selección.

Lamine Yamal decía adiós al 2024 justo antes de la final contra el Atlético por la primera plaza. Esa baja hizo mucho daño a un Barcelona que acusó la ausencia de su joven estrella en ataque y acabó perdiendo por 1-2, rompiéndose así la racha de 18 años sin ganar a los azulgranas en su estadio por parte del cuadro de Simeone. El Barcelona suma una victoria, un empate y dos derrotas sin su estrella, y el triunfo fue en Europa. En Liga no saben ganar sin el internacional español. No Lamine, no party. Esa es la conclusión. El 19 es el motor de este equipo y si no está al 100% se vienen abajo.