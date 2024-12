Hansi Flick celebra irse de vacaciones tras el batacazo contra el Atleti: «Llega en un buen momento…»

Hansi Flick compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación a pesar de estar sancionado para analizar la dura derrota del Barcelona contra el Atlético de Madrid en el Olímpico de Montjuic. La tercera como local esta temporada.

«El de hoy es el estilo que quiero ver en mi equipo. Estoy triste por el resultado. Cuando veo como hemos jugado, Pedri, Gavi… su pasión. Veremos frutos», comenzó señalando Flick en rueda de prensa.

«Hoy hemos creado muchas ocasiones. Ha sido increíble como hemos jugado. El Atlético ha defendido muy bien. Ellos han sabido aprovechar nuestros fallos. Quizás esta pausa llega en un buen momento», valoró el técnico alemán en sala de prensa ante los medios de comunicación.

«Perder 9 puntos en casa no es normal», declaró. «¿El mejor partido de Pedri en el Barça? Es un auténtico profesional. Se cuida muchísimo. Ahora está a un altísimo nivel. Es bonito verle jugar», afirmó sobre el canario y su partido.

«Jugamos para ganar los partidos. Los 6 puntos perdidos contra Las Palmas y Leganés… es el pasado. Debemos centrarnos en ganar los próximos partidos, sobre todo los que juguemos en casa», comentó el entrenador germano.

«¿Mi experiencia en Barcelona? Estar fuera, en tribuna, es horrible, no poder estar con el equipo… no me había pasado nunca. Debo tratar mis emociones. Mi plantilla no me preocupa», comentó sobre su sanción.