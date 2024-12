Simeone explica la transformación de Sörloth: «Tuvimos una charla con él y ahora es extraordinario»

Diego Pablo Simeone se mostró muy contento y emocionado en sus primeras declaraciones tras la impresionante y épica victoria del Atlético de Madrid contra el Barcelona en el partidazo de la jornada 18 de Liga en el Olímpico de Montjuic. Alexander Sörloth decantó el marcador a favor de su equipo, que se coloca líder de cara al parón. El técnico argentino puso fin a una racha de 18 años sin ganar al Barça en la Ciudad Condal.

«Contentos. El equipo sufrió porque el Barcelona tuvo situaciones de gol. Arriba son muy buenos. Oblak tuvo una gran noche y eso nos generó ir sobreviviendo. Ellos hicieron muchas, pero tuvimos la diosa fortuna de la contundencia. Puede pasar que de tanto atacar te desordenas. Un golazo de Sörloth», comenzó el Cholo.

«Ellos están preparados para competir. Lo más fuerte que tenemos en este momento es el grupo, que lo demuestra con los hechos. Cuando los cambios entran entran de verdad. Buscamos tener a todos de la misma manera. De la forma que podemos competir contra dos monstruos es que todos estén bien», añadió.

«Nos fuimos encontrando. Nuestra mayor virtud como entrenadores es acompañar lo que los jugadores van haciendo bien. Fuimos a París y pasó lo mismo que hoy. Fundamentalmente, lo que el club ha dejado en el legado de todos los jugadores que han pasado por aquí es lo visto en noches como esta», dijo.

Simeone, emocionado tras el asalto a Montjuic

«Es un apartado. Lo de Galán es increíble. No lo teníamos en cuenta por como se entrenaba. Este chico tiene una humildad, un trabajo y una nobleza que es fantástica. Hoy está haciéndolo de una manera tremenda», valoró. «Es frío sí. Tuvimos una charla con él hace tres o cuatro semanas. Le expliqué cómo era yo y cómo éramos nosotros. Lo interpretó de la mejor manera. Sus 20, 30 o 40 minutos son extraordinarios», afirmó, ratificando a Sörloth tras su gol.

«La lesión de Giménez me ha dado la opción de refrescar más. El compromiso es importantísimo. Mi padre desde allí arriba me dio un lindo legado porque falleció hace dos años», concluyó un Cholo muy emocionado tras uno de sus triunfos más especiales. «En ningún partido ha merecido perder el Barcelona. Asumen riesgos, gastan energía y cuando el gol no llega empieza a ser un problema. El arranque fue tremendo y ahora estamos viendo lo que puede pasar en 90 minutos», concluyó.