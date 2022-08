Simeone tiene a su disposición a toda la plantilla, algo que no ha sucedido en toda la pretemporada, para afrontar el partido del domingo ante el Villarreal. Están recuperados Felipe y Giménez, pero el entrenador planea repetir el mismo once que tan buen resultado le dio el pasado lunes en Getafe en el primer encuentro de la temporada. Eso significa la continuidad del belga Witsel como defensa central.

Simeone no tiene motivos para hacer cambios, porque el equipo jugó un partido completísimo, y eso implica la suplencia para José María Giménez, que en condiciones normales siempre es titular para el Cholo. Sin embargo la aparición de Witsel ha sido arrolladora y no hay ningún argumento para modificar ahora mismo la hoja de ruta. Eso se aplica también al francés Griezmann, que pese a su gol empezará el partido en el banquillo porque la delantera formada por Morata y Joao Félix es ahora mismo indiscutible.

En consecuencia el once inicial será el formado por Oblak, Nahuel, Savic, Witsel, Reinildo, Saúl, Koke, Llorente, Lemar, Joao y Morata. Los mismos que golearon 0-3 y que tan buen sabor de boca dejaron. Será la segunda titularidad de Saúl Ñíguez, otro al que el Cholo parece haber vuelto a reclutar para la causa, aunque en su caso su continuidad no está garantizada.

Enfrente, uno de los peores rivales con los que se puede encontrar el Atlético en el Metropolitano, un Villarreal que llega como colíder, tras obtener en Valladolid el mismo resultado que los rojiblancos. El Villarreal no se llevó la pasada temporada los tres puntos de Madrid a causa de un gol en propia puerta de Mandi en el minuto 96, pero llevó hasta el límite a los de Simeone.

El partido, que será dirigido por De Burgos Bengoetxea, con el que el Atlético sólo ha perdido una vez, está programado a las 19.30 horas del domingo, pero se anuncian temperaturas superiores a los 33 grados en Madrid en esa franja horaria, por lo que no se descarta -aunque de momento no hay ningún movimiento oficial al respecto- que la Liga lo retrase a fin de suavizar el esfuerzo físico de los jugadores.