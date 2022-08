A por la Liga desde el primer minuto. Éste es el objetivo que se ha marcado la plantilla del Atlético de Madrid y quiere empezar a cumplirlo el próximo lunes en Getafe. El equipo dejó escapar la pasada temporada nada menos que 16 puntos ante los cinco últimos clasificados y eso es algo que bajo ningún concepto se puede volver a repetir. Morata y Witsel ya han entrenado con normalidad, pero sigue de baja Giménez. Felipe se ha incorporado hoy al trabajo de grupo, pero dado que no ha intervenido ni un solo minuto en pretemporada se une al uruguayo en la lista de jugadores con los que Simeone no cuenta para el choque ante los de Quique Sánchez Flores, una de las plantillas que más y mejor se han reforzado en este mercado.

La derrota de ayer del Sevilla en Pamplona ha servido de toque de atención para el Atlético, que no quiere ni la menor confianza en Getafe. Simeone es consciente de que para pelear con Real Madrid y Barcelona por el título hay que sumar de tres una y otra vez y que un empate es un paso atrás. Por eso, para no comenzar remando contra corriente, es necesario salir con la victoria del Coliseum Alfonso Pérez, un campo en el que no pierden los rojiblancos desde 2011, y en el que el año pasado se impusieron in extremis 1-2.

Simeone tiene ya el once decidido. Será el mismo que goleó a la Juventus el pasado domingo, lo que significa que tanto Saúl como Morata, que en principio no contaban para el entrenador, van a ser de la partida porque ambos se lo han ganado en la pretemporada. Así, la primera alineación rojiblanca del curso será la forma por Oblak, Nahuel, Savic, Witsel, Reinildo, Saúl, Llorente, Koke, Lemar, Joao y Morata. Griezmann tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo, y esas no son buenas noticias para el francés, que confiaba en arrancar como titular.

«El equipo viene con las pilas cargadas y con muchísima ilusión de hacer una gran temporada», dijo hoy el capitán Koke en los medios oficiales del club. Esa es la consigna, desde luego, pero hay que empezar a demostrarla a partir de mañana en Getafe.