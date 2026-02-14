Todo lo que rodea al partido que jugarán Rayo y Atlético de Madrid es delirante. Tanto el qué, ya que la jornada se disputará en Leganés al no reunir el césped del estadio rayista las condiciones, como las formas. Porque el Cholo Simeone, entrenador del equipo visitante que debe cambiar su hoja de ruta e ir a Butarque, no recibió ninguna pregunta en la rueda de prensa previa al partido sobre el cambio de lugar. Nada relacionado con el tema del día. La comparecencia fue escueta, como si sobrara y hubiera que terminar cuanto antes.

Lo que sí hubo tiempo para que Simeone declarara su amor hacia el Atlético de Madrid en pleno San Valentín. «Si me pedís una palabra que sintetice el sentimiento por este club no lo encuentro. Soy un agradecido, vivo todos los días agradeciendo el lugar que tengo y el afecto que recibo y la suerte por compartir con futbolistas que siempre han transmitido una idea con la pasión que tengo por este juego. No tengo una palabra que pueda resumir para explicar el sentimiento que se siente», inició Simeone.

El Cholo planea rotaciones masivas ante el Rayo debido a lo cargado que está el calendario. «Nunca se puede opinar en la previa del partido de las circunstancias que fueron apareciendo. El Rayo tiene necesidades más allá del tiempo que viene sin jugar, nosotros también para seguir compitiendo como lo tenemos que hacer. No tengo claro con quien empezar mañana, pero sí hemos trabajado con gente en un imaginario de partido, luego la alineación la damos en la previa y resolveremos hasta mañana con lo que empiezan el partido», analizó.

En ese plan de rotaciones colchoneras entra, tras mucho peregrinar por las lesiones, Cardoso. También podría tener minutos Vargas, uno de los tres fichajes invernales del Atlético. «Mañana posiblemente Cardoso tendrá minutos en Butarque. Vargas está tratando de acoplarse al equipo, igual que Lookman y Mendoza. Los tres están en la misma situación, vienen a ayudarnos y esperamos que puedan darnos lo mejor en los entrenamientos para verle en los partidos», argumentó Simeone.

El de este domingo será el tercer encuentro consecutivo que el Atlético de Simeone disputa con menos de 72 horas de descanso. El Cholo no se detuvo en ello, aunque dejó caer su disconformidad de manera sutil. De primero de cholismo. «No le importa a nadie todo esto. Va a importar el resultado, lo que tenemos es poner a los que mejor creamos que pueden representar el partido», dijo.