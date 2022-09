Simeone sigue el plan: Griezmann volvió a entrar pasado el minuto 60

Sigue el lío con Antoine Griezmann. Como era de esperar, el francés, volvió a empezar en el banquillo otro partido más y Simeone le sacó en el minuto 60. Esta viene siendo la tónica habitual desde que comenzó la temporada y todo apunta a que seguirá así el resto del curso. En los cuatro partidos de Liga disputados hasta la fecha, el delantero siempre ha salido después del minuto 60 de partido y en el estreno de Champions no fue menos.

El motivo de la suplencia del 8 se debe a que si juega 45 minutos en el 50% de los partidos que esté disponible (no cuentan los que está sancionado o lesionado), el Atlético deberá pagar al Barcelona de manera obligatoria 45 millones de euros para fichar al campeón del mundo con Francia. Así está estipulado en una de las cláusulas de la cesión por dos temporadas de Griezmann al conjunto rojiblanco.

Desde el club no están seguros de querer pagar para quedarse con el delantero, de ahí que Simeone se esté guardando a Antoine para los minutos finales del partido de manera que ese partido no compute al no haber disputado al menos 45 minutos. La situación no parece que vaya a cambiar por el momento y menos después de las últimas declaraciones del Cholo en las que, al ser preguntado por el tema, aseguraba que él es «un hombre de club y siempre lo seré».

Por ese motivo, aunque Griezmann está siendo determinante en algunos partidos –como en Mestalla, donde anotó el gol del triunfo–, el técnico del Atlético no apuesta por él de inicio. No obstante, la pareja Joao Félix-Morata está cuajando un gran rendimiento en este inicio de temporada aunque no deja de sorprender que un jugador de la talla del galo no haya sido de la partida en ninguno de los cinco encuentros que se han disputado hasta la fecha.