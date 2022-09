El Atlético de Madrid vuelve a dejar claro cuál va a ser el rol de Antoine Griezmann esta temporada. El club no está dispuesto a ejecutar la compra obligatoria del francés al término de esta temporada por 40 millones, lo que ha provocado que la participación del jugador sea menor a los 30 minutos por partido. Ante la Real Sociedad, volvió a jugar pero entrando desde el banquillo y en el 63′.

Diego Pablo Simeone lo dejó claro en la rueda de prensa previa. Es un entrenador de club y no hará nada que pueda perjudicar a los intereses del Atlético. El argentino es el principal valedor de Griezmann y, aunque para él sería indiscutible, no le queda más remedio que tenerlo en el banquillo durante buena parte de los partidos. De lo contrario, perjudicaría al club, que no quiere desembolsar al término de esta temporada los 40 millones que costaría su compra.

Griezmann está cedido por el Barcelona, con una cláusula que obliga a los rojiblancos a quedárselo en propiedad por esa cantidad si disputa una media de más de 30 minutos por partido. Algo a lo que no están dispuestos o, al menos, por ese precio. La operación sería muy costosa para los del Metropolitano, puesto que deberían añadirle a los 40 millones el sueldo del futbolista, que es uno de los mejores pagados de la plantilla.

Por ello, en el club lo tienen claro y parece que Simeone no va a llevar la contraria a la directiva. De hecho, cuando le preguntaron en rueda de prensa sobre los motivos que le llevan a dar a Griezmann media hora por partido, fue claro: «Me conocen desde hace 10 años. Soy un hombre de club».

Una vez más, el técnico cumplió con la premisa y le dio 27 minutos al francés. Desde que comenzara el curso, el atacante ha jugado en todos los encuentros, pero no supera la media necesaria para que se ejecute la adquisición obligatoria del jugador. En total suma 112 minutos, una media de 28′ por partido. Y así parece que seguirá siendo.