Simeone nunca baja del podio. Ha vuelto a situar al Atlético entre los tres primeros de la Liga por undécima temporada consecutiva y todavía mantiene esperanzas de terminar el Campeonato segundo. El milagro post Mundial se ha hecho hoy efectivo ante la Real Sociedad y ha confirmado a los rojiblancos como un equipo a tener en cuenta en el próximo curso siempre, por supuesto, que la dirección deportiva haga los deberes en verano. Griezmann marcó su decimoquinto gol en la Liga y la grada despidió con una ovación a sus jugadores como premio a una segunda vuelta excelente.

Consciente de que se enfrentaba a un rival que llegaba en un estado de forma excelente, con cinco victorias y dos empates en los siete últimos partidos, el Cholo optó por la prudencia y prescindió del delantero centro para adelantar a Carrasco y situar a Reguilón como lateral puro con el objetivo de frenar al japonés Kubo. A fin de cuentas, un punto era suficiente para asegurar el tercer puesto del Campeonato, un objetivo más que digno con la perspectiva de lo que había sido el primer tramo de la temporada.

Sorloth fue el primero en romper la rutina a los seis minutos al tirar un desmarque a la espalda de Giménez que le llevó al área, aunque algo escorado, y acabó resolviendo con un disparo potente pero desviado que no produjo ningún peligro, pero que sí sirvió como advertencia sobre las intenciones donostiarras en el partido.

Le costó mucho al Atlético responder con contundencia. Tuvo que esperar hasta el minuto 22, cuando Nahuel Molina buscó un pase raso hacia Carrasco, al que Zubeldia le arrebató el balón de manera providencial lanzándose al suelo en el último instante. El lateral argentino rechinó las dientes mirando a su compañero, consciente de lo cerca que había estado del gol.

A la Real la cabalgata de Nahuel le intimidó y dio un paso muy peligroso hacia atrás que acabó pagando con sangre. A los 38 minutos Griezmann recibió en el costado derecho, tiró una diagonal hacia el centro y desde ahí soltó un zurdazo al que intentó llegar Saúl. No lo consiguió, pero su gesto despistó a Remiro, que no se quedó clavado bajo palos mientras el balón seguía su trayectoria hacia la red. El francés, que lleva ya siete goles ante su ex-equipo, agachó la cabeza y no lo celebró.

Oyarzabal respondió poco después recogiendo un rechace en el área que se le fue alto, pero fue todo lo que aportó de ahí al descanso una Real Sociedad desconcertada que había acaparado el balón durante 45 minutos, pero sin ser capaz de disparar ni una sola vez entre los tres palos. El Atlético, mucho más práctico, se fue a los vestuarios con la mitad del trabajo hecho.

Obligado a dar un paso adelante, la Real Sociedad subió la línea de presión y eso permitió al Atlético correr al contragolpe. Reguilón tuvo la primera oportunidad de la segunda parte en un disparo que embolsó Remiro, acertado después ante Griezmann. Mientras, Witsel se cruzó a tiempo ante Sorloth en la primera aproximación donostiarra. Alguacil, descontento de lo que veía, empezó a mover el banquillo y Oyarzabal fue uno de los primeros afectados. Un gravísimo error de Reguilón en la entrega propició la mejor oportunidad visitante de la tarde, pero Grbic se interpuso al remate de Barrenechea.

A Simeone no le gustó ni lo más mínimo lo que había hecho Reguilón y no dudó ni un instante. Al banquillo de inmediato para que Correa se incorporara al partido. El lateral ha disputado hoy su primer y último partido como titular en el Atlético. No continuará la próxima temporada.

El relevo tuvo consecuencias inmediatas. Dos minutos más tarde Nahuel combinó con Correa, que le devolvió el balón al argentino para que se lo proyectara a Griezmann, cuyo pase de primeras dejó al campeón del mundo en posición franca de gol y su disparo, tras tropezar en Le Normand, acabó superando a Remiro. Es el cuarto tanto del lateral derecho en la Liga. Una barbaridad.

La Real Sociedad redujo diferencias a los 87 minutos en otra demostración de la desesperante lentitud de Witsel, al que Sorloth ganó en la carrera y, tras quedarse solo ante Grbic, le batió con facilidad.

La tarde los dejó al final a los dos contentos porque la victoria del Rayo ante el Villarreal confirma la clasificación de la Real Sociedad para la próxima Champions. Al Atlético le queda ahora la última jornada en Villarreal con el objetivo de quedar segundo. Necesita ganar y que el Madrid pierda o empate en casa ante el Athletic.