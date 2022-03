Agradecido a sus jugadores por el esfuerzo y feliz por la victoria, Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en Manchester al término del encuentro que midió al Atlético de Madrid con el United y que sirvió para sellar el pase de los colchoneros a cuartos de final de la Champions League.

«Felicidad. Mucha gente trabajando para que las cosas vayan bien, mucha gente involucrada para salir de este momento irregular que teníamos, que lleva cambiando de Osasuna. Me ilusiona ver un equipo que no tiene vergüenza. En el inicio del partido se veía que en cualquier contraataque podíamos lastimar. Hemos un trabajo colectivo brillante, me deja con alegría», respondió, sobre sus sentimientos en el partido.

El sistema de tres centrales fue una ventaja para el Atlético porque todo el mundo se involucró, algo que celebraba el Cholo. «No hay uno que haya dejado de trabajar. Empezamos con 5-3-2, en los costados siempre nos faltaba uno y por eso cambiamos a 5-4-1 con Griezmann a la derecha, que hizo un gran esfuerzo. Joao, Lodi, Herrera, Rodrigo… La defensa ha estado brillante. Oblak nos ha vuelto a dar tranquilidad».

Renan Lodi, el goleador, se llevó palabras de elogio de Simeone. «Lodi está muy bien, en cualquier momento hará un gol de falta directa, ya verán. Está con ganas, entusiasmo, pensó que venía Reinildo y a él le tocaba salir. La sanción de Carrasco…».

«El equipo a partir de Osasuna muestra otro espíritu, otra fortaleza. Es algo importante», prosiguió el Cholo, con su filosofía de partido a partido. «Sabemos cuál es el camino, pensamos en la Liga. Regalamos a su presidente en sus mil partidos oficiales esta victoria. Ganar en Manchester no es fácil. Nuestros recuerdos a la gente que ahora se irá a casa, pero tendremos ese recuerdo siempre».