El Atlético de Madrid partirá esta noche con Koke, José María Giménez y Lodi en el once titular para el duelo en Old Trafford que decidirá su posible pase a cuartos de final de la Liga de Campeones. En el caso del uruguayo, el Cholo apuesta por un jugador que llegaba en seria duda. Por contra, se ha quedado fuera de la alineación Geoffrey Kondogbia.

La alineación completa del Atlético está formada por: Oblak; Savic, Giménez, Reinildo; Llorente, De Paul, Koke, Herrera, Lodi; Joao Félix y Griezmann.

Simeone sufre las bajas en Old Trafford de los lesionados Thomas Lemar, Daniel Wass, Matheus Cunha y Sime Vrsaljko, mientras que Yannick Carrasco también se perderá por sanción este encuentro decisivo para el equipo rojiblanco. El belga es el único de los titulares en el último partido contra el Cádiz que no repite en el once.

Por su parte, el Manchester United fía gran parte de sus opciones a Cristiano Ronaldo. El delantero portugués llega eufórico tras anotar un triplete el pasado fin de semana frente al Tottenham e históricamente se le han dado muy bien los partidos contra el Atlético de Madrid.