El Cholo Simeone ha reconocido que pensó en fichar a Leo Messi cuando se hizo oficial que el delantero argentino tenía que abandonar el Barcelona el pasado mes de agosto. El técnico del Atlético de Madrid urdió un plan que no le salió acabó saliendo bien porque el atacante rosarino acabó prefiriendo marcharse al PSG junto a su amigo Neymar.

Desde que el Barcelona anunció que no podían firmar la renovación de Leo Messi fueron muchos los equipos que trataron de llamar a la puerta del delantero argentino. Uno de ellos fue el Atlético de Madrid, aunque no lo hizo directamente y prefirió tantear primero al mítico ’10’ para saber cuál era la situación y cuáles sus intenciones.

Para ello el Cholo Simeone optó por una primera toma de contacto aprovechando la amistad que une a Luis Suárez con Leo Messi. Así lo ha desvelado el entrenador del Atlético, que reconoce que llamó al delantero uruguayo para que hablase con el rosarino y le sacase algo de información acerca de sus planes tras dejar el Barcelona.

«Cuando pasó lo que pasó en el Barcelona llamamos a Luis Suárez, con todo el respeto. A Messi no lo llamé, pero a Luis sí», comenzó explicando el Cholo Simeone en una entrevista concedida a Olé. «Le pregunté para saber cómo estaba, qué pensaba, si había una mínima posibilidad, imaginándonos que pudiera venir al Atlético», añadió el entrenador colchonero.

Posteriormente Diego Pablo Simeone explicó que su sueño de fichar a Messi no fue más que eso. «Esto duró 3 horas. El PSG, evidentemente, estaba obsesionado con esa incorporación. No se dieron las situaciones de encontrarnos, porque él siempre estuvo en el Barcelona y nosotros en el Atlético de Madrid, y en la selección argentina tampoco», desveló un Cholo que no logró contratar a Leo, pero sí se salió con la suya con el regreso de Antoine Griezmann al Metropolitano.