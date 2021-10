Simeone explicó la polémica que vivió con Klopp tras el encuentro, cuando el argentino salió a la carrera nada más finalizar el encuentro sin saludar al técnico del Liverpool. “Yo no saludo después del partido porque no me gusta, no creo que sea saludable. Ellos tienen una cultura de saludarse siempre. Ahora cuando lo vea le saludaré sin problema”, comentó el argentino.

A su vez, Klopp quiso quitar hierro al asunto: «A Simeone iba a darle la mano pero he visto q se metía rápido para dentro… Pero no ha pasado nada, teníamos las emociones a flor de piel… Mi reacción seguro que no ha sido buena tampoco, pero no hay nada malo, seguro que cuando nos veamos nos saludaremos de nuevo».

Todo esto ha sucedido porque el Atlético – Liverpool venía marcado por la polémica entre Klopp y Simeone, después de que el técnico alemán criticase fuertemente el estilo de juego de los de Simeone tras caer eliminados en los octavos de final de la Champions. No se habían vuelto a enfrentar hasta ahora y en la previa les recordaron dichas palabras a ambos entrenadores. Sin embargo, el entrenador del Liverpool quiso zanjar la polémica saludando al Cholo.

Al ser preguntado por aquellas declaraciones del preparador germano, Simeone respondió con un simple «nothing (nada)». El argentino no quería echar más leña al fuego y prefirió no hacer comentarios al respecto. De hecho, Klopp, en su rueda de prensa, también quiso dar carpetazo al asunto y alabó el trabajo de Simeone aunque asegura que no le gusta su estilo de juego.

«Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así», decía Klopp.