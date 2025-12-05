Simeone confirma la vuelta de Le Normand: «Vamos a valorar si jugará de inicio»

Diego Pablo Simeone ha analizado cómo está el equipo de cara al partido de este sábado ante el Athletic. Un duelo crucial después de caer ante el Barcelona para seguir peleando por la Liga con un rival complicado. El técnico argentino tocó varios temas de cara al once que sacará en San Mamés, como el estado de Robin Le Normand y el estado de forma de Julián Álvarez.

El central francés se lesionó la cápsula posterior de la rodilla izquierda a principios de noviembre ante el Union Saint-Gilloise en Champions. Una ausencia que lleva ya un mes, pero que ya ve las puertas de regresar a la titularidad después de haber realizado los dos últimos entrenamientos con el grupo: «Hoy entrenó muy bien. Vamos a valorar si está para jugar de inicio o en algún momento del partido», confesó.

A seis puntos del Barça, el Cholo quiso dejar atrás la dura derrota en el Camp Nou, centrándose en ganar el resto de partidos que quedan este año: «No me detengo en lo que pasó. Ya comentamos y quedó clara mi sensación. No necesitamos concentrarnos en este partido, que será duro en un estadio complejo por el ambiente».

Un resultado que, más allá de perder tres puntos, también sufrió la triple baja de Giménez, Baena y Cardoso. Ausencias que complican las decisiones técnicas del conjunto rojiblanco: «Siempre puede haber bajas durante la temporada. Es una bonita oportunidad para los chicos que están esperando para mostrar por qué están en el Atlético. Tendrán su oportunidad», dijo.

La sequía de Julián Álvarez y el guiño del Barcelona

Otra de las cuestiones que valoró fue el presente de Julián Álvarez. El delantero argentino no hizo una buena actuación el martes y suma tres meses sin marcar en Liga fuera de casa, pero goza de la confianza absoluta de Simeone: «Se le exige como a todos los jugadores. No hay jugador al que no se le exija más allá de estar bien. Siempre hablamos de su presente y estamos acompañándolo en un proceso en el que quizá no pueda estar haciendo tantos goles. Ha hecho 39 goles desde que llegó.».