El Atlético empieza a ver la luz: Simeone recupera a Le Normand

La derrota ante el Barcelona le salió muy cara al Atlético. Deportivamente y médicamente. A los tres puntos perdidos se unieron las lesiones de Cardoso, Baena y Giménez. Un triple tirabuzón cuando el calendario de final de año aprieta con las visitas al Athletic, PSV y Girona y el recibimiento al Valencia en el Metropolitano. No todos son malas noticias en lo que a la enfermería se refiere, pues Simeone ha recuperado plenamente a Robin Le Normand.

El central fue la principal novedad en la vuelta a los entrenamientos del equipo rojiblanco. Tras semanas ejercitándose de manera progresiva, este jueves ha completado la sesión junto al resto de sus compañeros. Los titulares del partido contra el Barcelona realizaron trabajo en el gimnasio. Le Normand regresa un mes después de su lesión ante el Union SG en Champions.