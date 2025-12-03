El Atlético confirma la triple lesión tras perder contra el Barcelona

El Atlético ha comunicado una triple mala noticia en la enfermería de Simeone. Después de perder ante el Barcelona este martes, el conjunto rojiblanco agranda sus problemas con las lesiones sensibles de Jhonny Cardoso, Álex Baena y Giménez. Un contratiempo que supone problemas de cara a los últimos partidos del año para seguir apretando el liderato en Liga.

El que más preocupa es el estadounidense. Sufrió un golpe en los primeros minutos y tuvo que salir del campo a los catorce minutos sustituido por Koke. Una dolencia que el cuerpo médico le ha diagnosticado como una fuerte contusión en el ángulo posteroexterno de la rodilla izquierda sin lesiones articulares asociadas. Había sido titular en los tres primeros partidos de Liga, pero una lesión de tobillo le apartó del césped hasta finales de noviembre en Champions contra el Inter.

Baena abandonó el césped en el 62 y el Atlético informó que sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo izquierdo. Por último está Giménez, quien concluyó el duelo sintiendo molestias y sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo derecho. Tres ausencias en la parte baja del equipo que lo dejan mermado después de una gran racha que se quedó cortada en el Camp Nou. Según informó el club rojiblanco, los tres futbolistas realizarán sesiones de fisioterapia, trabajo de readaptación y la evolución de sus lesiones determinará su regreso a la competición.

El Atlético de Madrid les descarta para los próximos partidos ante Athletic y PSV, dejando la duda de si alguno de ellos podrá estar disponible para cerrar el año ante el Valencia y Girona. Partidos trascendentales para acortar los seis puntos de diferencia con los de Hansi Flick y seguir en la pelea por el top-8 en la liguilla de la Champions.