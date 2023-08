Sigue la fuga de talento de la Liga de Tebas: Gabri Veiga se va al Nápoles

El jueves fue Bono y este viernes es Gabri Veiga. La Liga de Tebas sigue perdiendo talento y en las próximas horas se hará oficial la marcha de la joya del Celta rumbo al Nápoles, que incluso pagará algo menos de su cláusula de rescisión. Ambos equipos ya han llegado a una acuerdo y el talentoso futbolista pondrá rumbo al sur de Italia en las próximas horas.

La fuga de talentos de la Liga de Tebas sigue y esta vez es el turno de un Gabri Veiga que abandonará el Celta para fichar por el Nápoles. Todas las partes ya han llegado a un acuerdo para el traspaso y el club italiano pagará 36 millones por el centrocampista que la pasada temporada deslumbró en el cuadro gallego.

Tras el acuerdo, en estos momentos se está procesando los documentos y posteriormente Gabri Veiga viajará a Nápoles para pasar reconocimiento médico y firmar por su nuevo equipo. La intención del equipo italiano es que esto se produzca este fin de semana con el objetivo de anunciar el traspaso de forma inminente.

