Shakira prepara la bomba y Piqué tiembla: todo lo que va a rajar en su primera entrevista

Después de muchos meses de noticias, gestos, rumores y canciones puntiagudas, Shakira Mebarak está preparada para hablar en público de todo lo que rodea a su relación actual con Gerard Piqué y, por supuesto, de los entresijos de una ruptura que ha dado la vuelta al mundo. Han sido muchos días de silencio ante la opinión pública, con ‘sólo’ cuatro canciones por el camino para ilustrar lo que sentía la cantante colombiana. Pero la espera ha merecido la pena. Shakira ya tiene la bomba preparada contra Piqué.

La intérprete nacida en Barranquilla ha elegido un contexto algo extraño para conceder su primera entrevista tras la ruptura con Piqué. No será en la televisión española, su lugar de residencia, ni tampoco para Estados Unidos, con una mudanza a Miami tan deseada como aún pendiente. No veremos a Shakira en Colombia, su país de nacimiento, dando la entrevista más esperada, si no que será en México donde se abrirá en canal, o al menos eso parece y se espera, sobre todo lo sucedido con Gerard, quien clara-mente será la diana en muchas de las respuestas de su ex.

Shakira comparecerá este lunes a partir de las 22:30 horas en México, las 5:30 de la madrugada del martes en España. La cantante se ha citado en el canal ‘Las Estrellas’ junto al periodista Enrique Acevedo y se espera que hable sin tapujos de toda la polémica, de los entresijos de sus letras y de por qué Piqué la traicionó y Clara Chía no es una buena persona, tal y como deslizó en la BZRP Music Sessions #53.

«Me da mucho gusto compartirles que mañana en el noticiero el canal ‘Las estrellas’ tenemos un adelanto de nuestra conversación exclusiva con Shakira», escribió Acevedo, el presentador del show más esperado, en su cuenta de Instagram. En él, se desvela la localización de la entrevista y se deja caer que se hablará de todo. «Nos fuimos a Barcelona para platicar sobre su música y sus letras, el momento por el que atraviesa su carrera y lo que viene en su vida», completa el encargado de sacarle a Shakira toda la información que la gente quiere escuchar.

En este tiempo de luto y venganza, Shakira ha sacado hasta cuatro éxitos mundialmente conocidos –Te Felicito, Monotonía, BZRP Music Sessions #53 y TQG, con Karol G– en los que sus dardos a Piqué son una constante. Ahora, sin melodía por detrás y con más millones en el banco y en las plataformas que antes de la ruptura, Shakira tendrá que explicar esas indirectas hacia el padre de sus hijos, después de una ruptura para nada suave y amistosa.

Shakira habla de Piqué… ¿y de Clara Chía?

Entre las dudas sobre lo que pueda suceder en la entrevista aparece el grado de agresividad de Shakira en sus palabras hacia Piqué, así como cuánto querrá forzar el entrevistador a la protagonista para que hable de su vida privada. En ella, además de Gerard, la cantante tiene como diana alternativa a la pareja actual de su ex, una Clara Chía Martí de la que también se espera que Shakira hable y no precisamente bien.