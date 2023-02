Gerard Piqué estalla contra Ibai con una larga y tremenda lista de insultos: ¿En peligro su relación?

Gerard Piqué ha encontrado un ámbito de actuación nuevo tras su retirada del fútbol profesional donde poder seguir siendo una estrella y contar con el protagonismo mediático que desea un personaje como él. Siempre dado a dar titulares a la prensa y brindar espectáculo con su mera figura, el ex jugador del Fútbol Club Barcelona se lanzó a la aventura con un proyecto novedoso que mezcla deporte y espectáculo, la Kings League, de la mano de su amigo Ibai Llanos, uno de los streamers más famosos del planeta. Sin embargo, la buena relación entre ambos está puesta en jaque después de unas duras palabras de Piqué al presidente de Porcinos FC.

Aunque no es el primer encontronazo que tienen Gerard Piqué e Ibai Llanos, este ha llamado la atención mucho en las redes sociales debido a la dureza de las palabras del presidente de la Kings League hacia su socio, otro de los grandes pilares del campeonato de fútbol 7 fundado en colaboración con la empresa que preside Piqué. El ex del Barça no necesitó de más de unos segundos para empapelar a Ibai con varias calificaciones que no han hecho ninguna gracias a los incondicionales del vasco.

Todo surge debido a una de las novedades de la Kings League, del pasado fin de semana, por la cual los presidentes pueden acceder a tirar un penalti en pleno partido al equipo contrario. Ibai tuvo esta ocasión, como mandatario de Porcinos FC, ante el equipo 1K, presidido por Iker Casillas, quien se colocaría en la portería en un lanzamiento convertido por el streamer, quien optó, después de recibir los consejos de renombre de Arbeloa, Villa, De Gea o Mourinho, por lanzar al medio y así asegurar un buen gol para su equipo.

Piqué, sin piedad contra Ibai

Sin embargo, Ibai en primera instancia decidió no tirar el penalti a Casillas, lo cual Piqué no recibió de buen grado, lanzando una retahíla de improperios a su compañero, socio y amigo que se han hecho virales a través de las redes sociales. «Me parece, me parece, que como ya lo has conseguido todo en la vida ya te da igual y pasas», comenzó Gerard, muy duro con Llanos y que no se cortó lo más mínimo a la hora de criticar a alguien al que considera un amigo y con el que ha hecho negocios muy lucrativos y espectaculares en el pasado, como el Mundial de Globos que organizaron entre ambos.

«De caprichoso, de cagón… eres una mezcla de todo», le espetaba en directo Piqué a Ibai, más serio que nunca, pero dentro de lo que no es más que una nueva provocación mediática del presidente de la Kings League, que finalmente surtió efecto y llevó a Ibai a lanzarse, quién sabe si por este motivo o por otros, a lanzar ese penalti a Iker Casillas, que se ha convertido, gol mediante, en uno de los momentos más importantes de todas las jornadas disputadas hasta el momento en la Kings League, el espectáculo que ambos han lanzado y que, si siguen los dardos, podría acabar separándoles.