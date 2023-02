Estalla la tensión: el encontronazo de Piqué en la casa de Shakira con los suegros de por medio

Gerard Piqué vuelve a estar de plena actualidad por un motivo que está causando sensación: ha vuelto a retar a Shakira. Según ha salido publicado, ha regresado a su antiguo domicilio familiar, hogar que está al lado de la casa de sus padres. Ha mantenido una conversación con ellos a espaldas de Shakira y la cantante se ha sentido realmente molesta.

Piqué y Shakira se reencuentran

Gerard Piqué quiere proteger a sus padres, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué Rovira, porque es plenamente consciente del peligro que corren. Sabe que Shakira tiene mucho poder, tanto en la prensa como en las redes sociales, y él mismo ha sufrido las consecuencias.

La colombiana ha convertido la ruptura en un producto muy exitoso y está a punto de sacar una nueva canción que promete ser un bombazo. Motivo más que suficiente para que la prensa esté pendiente de sus últimos movimientos.

Así pues, una conocida agencia de prensa ha confirmado que en la tarde de hoy, Piqué ha ido a dejar a sus hijos en casa de Shakira y su comportamiento ha llamado la atención de todos los reporteros. La expareja ha evitado cruzarse, ni siquiera con las miradas. Sin embargo, ha habido algo que ha llamado especialmente la atención. Piqué ha mantenido una conversación con sus progenitores bastante extraña.

La tensa conversación de Piqué con sus padres

Al ver que sus padres se acercaban ha descolgado el móvil y les ha llamado por teléfono, para no tener que bajarse del coche.

Piqué tampoco ha bajado la ventanilla, se ha limitado a interactuar con Montserrat y con Joan a través de su dispositivo móvil. Varios medios han apreciado que Shakira estaba pendiente de todo, haciendo un gesto que demuestra que su paciencia se ha acabado. Durante mucho tiempo ha intentado mantener la calma, pero se ha dado cuenta de que es imposible estar en paz con su ex.

Los padres del futbolista nunca han aceptado a Shakira

Ya no hay secretos: las noticias son cada vez más fuertes y es evidente que la situación saltó por los aires hace mucho tiempo. Shakira nunca ha tenido buena relación con sus suegros, especialmente con Montserrat Bernabeu y ahora ha dejado de disimular. El problema es que son vecinas, así que están condenadas a verse con frecuencia. Esa es una de las razones por las que quiere mudarse a Miami cuanto antes.

Gerard Piqué siempre ha negado que la cantante no encajase en su familia, pero ya no puede seguir insistiendo. Han publicado que los padres del futbolista no han vuelto a dirigir la palabra a la cantante y que no guardan un bonito recuerdo de ella. Supuestamente Shakira intentó ganarse su confianza y no lo consiguió. Aprendió catalán para estar más integrada, pero no fue suficiente.

Clara Chía ha logrado lo que Shakira nunca consiguió

Shakira ha contemplado la escena desde su balcón, quizá inspirándose para sacar una nueva canción. Ha visto que su exnovio y sus exsuegros estaban manteniendo una conversación extraña, a distancia y tapándose la boca. Querían evitar que los periodistas que estaban en la puerta les leyeran los labios y han conseguido su objetivo.

Piqué sabe que sus padres están demasiado expuestos, por eso les ha recomendado que sean prudentes. No quiere que den juego ni que hablen con la prensa, de ahí que no hayan bajado la ventanilla del coche. Querían evitar que los reporteros se acercasen a ellos. Su actitud es muy diferente a la de Shakira, quien le ha cogido el gusto a abrir su corazón. Incluso sale a la puerta de su casa a hablar con sus fans.