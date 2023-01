Parece que la relación de Shakira con la madre de Gerard Piqué no fue nunca la mejor del mundo. Algo de lo que nos hemos enterado tras la separación de la cantante del padre de sus hijos y si bien días atrás ya se vio un vídeo en el que ambas discutían, ahora sale a la luz otro día en el que no parece que la artista opine muy bien de Montserrat Bernabeu, nombre de quien fue su suegra durante más de diez años. Este es el día en el que Shakira mandó un mensaje a su suegra delante de miles de cámaras.

Shakira y sus palabras hacia su suegra en plena entrevista

La relación de Shakira con su suegra, la doctora Montserrat Bernabeu, parecía cercana y cordial durante todos los años de la relación de la cantante con su hijo Gerard Piqué. Sin embargo, comienzan a salir ahora distintas informaciones sobre las tiranteces que entre ellas existían e incluso en sus «buenos tiempos» parecía que los comentarios eran velados y se hacían de manera indirecta por lo que ahora se «leen» de una forma muy distinta.

Es lo que ha ocurrido con un vídeo que circula ahora por las redes sociales que es de 2021 y en el que la artista dedicó unas palabras a su suegra, que si bien en aquel momento no parecían tener mala intención, ahora pueden interpretarse como cargadas de algo de resentimiento.

«Mi vida en looks» es una sección de la revista Vogue en la que algunas celebridades repasan su carrera a través de los looks que han llevado a lo largo de los años y en el episodio de Shakira, grabado en junio de 2021, la artista hizo un repaso a los principales estilismos de sus 30 años de carrera.

En uno de los momentos del vídeo, aparece una foto en la que Shakira luce su pelo mucho más corto que de costumbre. La imagen pertenece al año 2012 y ella no duda en renegar de ese corte de pelo del que dice arrepentirse, además de confesar que se lo había recomendado su suegra. «Esto es consejo de mi suegra que me dijo, ‘ay por qué no te cortas el pelo córtate el pelo que lo tienes muy maltratado’» y aunque se le escapa una risa, no parece decirlo demasiado conforme con lo que se hizo. Es más incluso le envía un mensaje demoledor: «Suegra, no te vuelto a seguir consejos» y tras un silencio añade «estéticos».

Puede que las palabras de Shakira sobre su corte de pelo no tengan más intención que dejar claro que su suegra se equivocó al pedirle que se cortara su larga melena que por otro lado, es una de las señas de identidad de la artista, pero que duda cabe que cobran ahora un sentido mucho más profundo y especial.

Os dejamos el vídeo para que podáis verlo al completo: