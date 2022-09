Sevilla vs Barcelona en vivo online gratis | Gol de Lewandowski en el partido hoy (0-2)

Sevilla y Barcelona se ven las caras en duelo correspondiente a la jornada 4 de la Liga Santander. El partido entre el conjunto hispalense y azulgrana se disputa en el Sánchez Pizjuán este sábado 3 de septiembre a partir de las 21:00 horas – una hora menos en las Islas Canarias-. Sigue el minuto a minuto, resultado y goles en vivo del Sevilla – Barcelona de la Liga, con comentarios en directo a través de OKDIARIO.

GOL DEL BARCELONA, GOL DE LEWANDOWSKI. Balón de Koundé al desmarque de Lewandowski, la controló con el pecho el polaco y antes de que cayera voleó para hacer el segundo en el Pizjuán. SEVILLA 0-2 BARCELONA

Nueva llegada del Barcelona por medio de Dembélé, que combinó con Gavi, pero se quedó sin espacios en el área y terminó haciendo falta en ataque.

Tarjeta amarilla para Jordán tras una dura entrada sobre Lewandowski, de la que salieron lastimados los dos jugadores. Falta para el Barcelona.

Amarilla para Balde, por dar una patada a un segundo balón que había entrado en el campo e intentar obligar al colegiado a frenar el ataque del Sevilla. Es la segunda tarjeta que ve un jugador del Barcelona.

Aprovecha el Barcelona la confianza que les ha dado el gol de Raphinha para ponerse por delante en el marcador en un partido en el que el Sevilla estaba dominando el esférico.

Buscaba el segundo Raphinha, pero en esta ocasión no tuvo fortuna.

GOL DEL BARCELONA. Se adelantan los azulgranas en el Pizjuán. Arrancó como una moto Dembélé, abrió para Lewandowski , que batió por arriba a Bono, pero logró sacarlo en boca de gol un defensa del Sevilla. Sin embargo aparecía por ahí Raphinha para llevarla para dentro y poner el 0-1 en el marcador. El VAR le dio validez al juego, tras comprobar una posición muy justita del delantero polaco.

Probaba sin éxito el Barcelona a balón parado. La lanzó Raphinha pero el balón no llegó ningún compañero a rematar y el balón se pierde directamente por la línea de fondo.

Otra parada estelar de Ter Stegen ante En-Nesyri. Recibió un pase profundo y encaró la portería del Barcelona, disparando en el pico del área, pero el guardameta alemán se sacó otra parada para evitar el tanto de los de Lopetegui.

Tras el primer cuarto de hora de juego en el Sánchez Pizjuán, sigue el 0-0 en el marcador entre Sevilla y Barcelona. Las estadísticas oficiales dan un 59 % de posesión a los locales y un 31% a los catalanes.

Arriba Isco. Falló el de Arroyo de la Miel solo ante Ter Stegen y la mandó por encima del travesaño. En cualquier caso no habría subido al marcador porque empezó en posición no reglamentaria.

Otra llegada del Sevilla pero estaba adelantado En-Nesyri. Se está gustando el equipo de Lopetegui, que poco a poco va llegando con cierto peligro al área de Ter Stegen.

Tiro muy desviado de Acuña. Condujo bien el balón Lamela, aguantó el esférico y decidió abrir hacia la izquierda por la que aparecía Acuña, que la enganchó pero le salió por la lateral de la red.

Contragolpe del Barcelona, que acaba con córner para los visitantes.

Gol en fuera de juego de Lamela. Lo vio muy claro Mateu Lahoz. Recibió de Jordán pero estaba muy adelantado. Lahoz le ha mostrado una amarilla a un asistente de Xavi.

Se precipita el Barcelona en la salida del balón y termina regalando un saque de banda al Sevilla

TARJETA AMARILLA PARA DEMBÉLÉ. Ve la primera tarjeta del encuentro el delantero del Barcelona por una dura entrada sobre Isco Alarcón.

Se duele Araujo tras un choque con En-Nesyri. Fue al corte el jugador azulgrana y se lastimó, pero se recupera sin mayores problemas.

La primera del partido se la apunta el Sevilla. Cogió en el área Isco el esférico recuperado por Rakitic y se sacó un gran pase para el croata, que la picó pero metió la mano Ter Stegen para desviarla y terminó alejando el peligro el defensa del Barcelona Araujo.

Primeros minutos, Barcelona y Sevilla intentan hacerse con el esférico, de momento sin ninguna llegada al área contraria. Presionó arriba el Nesyiri y obligó a Ter Stegen a coger el balón con las manos.

¡ARRANCA EL SEVILLA – BARCELONA! La ha puesto en movimiento el conjunto azulgrana.

¡Saltan al césped los 22 protagonistas de este Sevilla – Barcelona! ¡Ambientazo en la grada del Sánchez Pizjuán, no cabe un alfiler!

El colegiado encargado de dirigir el Sevilla – Barcelona de esta noche en el Sánchez Pizjuán es Mateu Lahoz, mientras que Gil Manzano estará al frente del VAR.

Lopetegui, técnico del Sevilla, también analizó en rueda de prensa al Barcelona, su rival de esta noche en el Sánchez Pizjuán. El entrenador del conjunto hispalense destacó cuánto se ha reforzado el equipo azulgrana este verano. “Estamos preparados para un partido precioso, bonito, muy exigente con el rival que más se ha reforzado a nivel mundial, en calidad y número. El entrenador es perfecto para la filosofía que buscaba potenciar. A partir de ahí, depende de no que nosotros podamos hacer”, dijo.

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, pasó por rueda de prensa antes del encuentro del Sevilla. A pesar de la mala situación por la que atraviesa el conjunto hispalense, con un único punto de los nueve posibles, el egarense no llega confiado. «Va a ser más intenso, agresivo, duro… Es un equipo muy camaleónico. Es un equipo Champions, es el Sevilla pese al 1 de 9», dijo Xavi.

Sevilla y Barcelona se miden esta noche en el Sánchez Pizjuán, focalizados 100% en la Liga, pero sin perder de vista de que en unos días llega el primer compromiso de la Champions League. El Sevilla recibe al Manchester City el martes, mientras que el Barcelona hará lo propio con el Viktoria Plzen, el miércoles.

Koundé regresa a la que fue su casa, el Sánchez Pizjuán. Hoy tendrá la oportunidad de medirse a sus antiguos compañeros desde el inicio, pues repite titularidad con Xavi. Así saludaba a su llegada al estadio el nuevo jugador del Barcelona:

🔙 at the Pizjuán for @jkeey4 🤗 pic.twitter.com/aYjbgZQ9Kc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 3, 2022