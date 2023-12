Secuestro en París: encapuchados con cuchillos asaltan a un portero del PSG y pegan a su mujer

Conmoción en París y en toda Francia. El portero del PSG Alexandre Letellier y su familia han sufrido un secuestro y asalto en su casa. Varios encapuchados entraron a robar con cuchillos y llegaron a golpear tanto al futbolista como a su esposa en busca del botín.

El meta francés de 33 años es uno más de la larga lista de jugadores de élite que están sufriendo robos y asaltos en sus casas. La preocupación crece en este sentido mientras que nadie encuentra la solución para frenar esta oleada de robos. El tercer portero del PSG y su familia fueron las víctimas esta noche. Un robo con violencia a cargo de cuatro delincuentes que entraron en su domicilio en la localidad de Yvelines a eso de las 2 de la madrugada, según informa RMC.

🚨 Dans la nuit de lundi à mardi, l’un des gardiens du PSG, Alexandre Letellier, a été séquestré et cambriolé chez lui à Hardricourt dans les Yvelines. Les faits se sont déroulés à 2 heures du matin. Le sportif, sa compagne et ses deux enfants, de 2 et 6 ans, ont été réveillés… pic.twitter.com/ZURIXnlRVQ — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) December 19, 2023

A pesar de que la alarma se activó al detectar una intrusión en el jardín, los agresores tuvieron tiempo de entrar dentro de la casa y retener en contra de su voluntad al matrimonio junto a sus dos hijos de dos y seis años. La esposa del portero fue agredida en la cara, mientras que otro de ellos amenazaba a Letellier a punta de cuchillo pidiéndole las joyas y el dinero y llegando también a golpearlo.

Afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades evitaron males mayores. La Policía detuvo a tres de los cuatro agresores, dos de ellos menores de edad, aunque todos han sido puestos bajo custodia policial en Versalles. Según explica el citado medio francés, los dos menores tenían 16 años mientras que el adulto que ha sido detenido tiene 21. Además, los tres tenían algunos objetos robados del interior de la casa.

Muchos robos en París

En los últimos años, varios jugadores del PSG han sido víctimas de robos, normalmente en su ausencia. Marquinhos, Thiago Silva, Ángel Di María, Mauro Icardi o Eric Maxim Choupo-Moting fueron algunos de los futbolistas que sufrieron hurtos al pertenecer al PSG. En enero, el Tribunal Penal de Versalles condenó a prisión a dos hombres por el robo a la casa de Marquinhos en marzo de 2021 en Yvelines.

«Parece que la inseguridad no solo la tenemos nosotros, también en París. Por lo que me cuenta mi hermana, de amigos y también familia de otros jugadores, es que hay mucha inseguridad, este tipo de robos de entrar a las casas con o sin gente es como bastante habitual. Ellos tenían las medidas de seguridad que una casa de esa índole puede llegar a tener, pero no había nadie en la casa», relató tiempo atrás Zaira Nara, cuñada de Mauro Icardi.