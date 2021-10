Son varias las WAGs que han publicado fotos y vídeos en sus redes sociales de una cena en la que coincidieron muchas de las mujeres de futbolistas más conocidas de nuestro país. El motivo se ha sabido después, y es que la organizadora de ese encuentro ha sido Alice Campello, esposa de Álvaro Morata, que ha querido juntar a sus amigas para promocionar su firma de cosméticos Masqmai.

Un proyecto que no para de crecer y con el que la italiana está muy contenta, pues no esperaba un éxito así en tan poco tiempo. Dada su buena relación con la mayoría de parejas de jugadores, quiso invitarlas a una cena en la capital de España, un encuentro del que han ido saliendo fotos y algún que otro secreto en las redes sociales.

View this post on Instagram Una publicación compartida de BEATRIZ ESPEJEL (@beatrizespejel)



«Ayer durante la cena organizada por Masqmai. No puedo estar más feliz de que mis productos estén en el mejor centro de Madrid. GRACIAS a todas las chicas que estuvieron ayer y por el apoyo que he sentido, me siento muy afortunada. Y gracias a todos vosotros por creer en mí y hacer que esta marca crezca tan rápidamente», escribió Alice Campello horas después junto a un recopilatorio de fotos.

En la cena estuvieron, entre otras, Patricia Noarbe, más conocida como Paddy y prometida de Marcos Llorente; Beatriz Espejel, mujer de Koke; Elena Galera, esposa de Sergio Busquets; Marta Díaz, novia de Sergio Reguilón; Sofi Balbi, mujer de Luis Suárez; Carla Pereyra, pareja de Diego Simeone… En definitiva, muchas de las más conocidas WAGs del fútbol español que posteriormente han publicado fotos y han agradecido la invitación de una más que satisfecha Alice Campello.