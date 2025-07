Saúl tira con bala a Simeone: «Cada vez hay menos excusas y ya no pueden decir que yo cobro mucho»

Saúl Ñíguez ha repasado su etapa en el Atlético dejando algunas perlas que han llamado la atención. Después de su reciente fichaje por el Flamengo para unirse al proyecto de Filipe Luis, el centrocampista de 30 años ha hablado de nombres propios como Simeone, Joao Félix y la política de incorporaciones que ha seguido el club rojiblanco en los últimos años.

Vivió su último año de contrato cedido en el Sevilla, y desde el Metropolitano le comunicaron que debía buscar nuevo equipo este verano. Aun así, Saúl no guarda rencor a todo lo vivido: «Mi historia fue rara, pero cumplí mi sueño de jugar en el Atlético. Donde he pasado he dejado un buen recuerdo y al final es lo que me llevo».

No se olvidó de recalcar lo complicada que fue su relación con Diego Pablo Simeone cuando perdió su confianza: «Mi relación con él tuvo altibajos, pero siempre fue directo sin ser falso como otros. Puede que como entrenador fuera más distante, pero todo lo que me dijo fue en la cara. Tuve una charla con él en el Sánchez-Pizjuán y me dijo que ya no contaba para la próxima temporada. Fue una buena charla porque se pensaba que iba a recriminarle cualquier cosa y al final fue lo contrario», confesó.

En su nueva aventura en Brasil se pondrá bajo las órdenes de Filipe Luis, excompañero del Atlético al que comparó con la forma de dirigir del técnico argentino: «Hay mucha diferencia y similitudes. Tú le ves desde fuera y piensas ‘Tiene cosas del Cholo’. Eso es normal porque ha marcado nuestras carreras», explicó en una entrevista para ‘El Partidazo’ de Cope.

Saúl pide más exigencia al Atlético y recuerda a Joao Félix

En los últimos mercados, el Atlético ha sido un gran inversor para reforzar su plantilla. Hasta ahora ha hecho grandes fichajes como Pubill, Ruggeri, Almada, Cardoso, Hancko y Baena (sin contar el desembolso del pasado verano con Sorloth y Julián Álvarez). Una política de la que Saúl avisó que necesita venir acompañada de títulos para evitar una crisis económica en el club.

«Cada vez tiene menos excusas. El año pasado se gastaron 200 millones y este año han pagado otros 200. Ahora la realidad es otra. Se están gastando lo mismo que otros clubes y ahora hay que competir por todo. El año pasado no fue realmente malo como algunos lo pintan. Estuvo cerca de ganar, pero no se ganó. Mientras que el mensaje del Cholo siga calando entre los jugadores, yo creo que tiene cuerda para rato», declaró.

Sin embargo, una de las operaciones que más dolió en el seno del club fue el caso de Joao Félix. El portugués salió definitivamente del club el verano pasado a cambio de 52 millones de euros después de que pagasen por él hasta 127 ‘kilos’ al Benfica. Este miércoles se hizo oficial su llegada al Al Nassr de Arabia Saudí y el ilicitano dio la clave de por qué fracasó en el Atlético: «Al final, el fútbol es de equipo. Tiene cualidades para ser un jugador increíble. Pero por muy bueno que seas, si no trabajas, no vale…Muchos hemos intentado ayudar a Joao, pero si uno no quiere…».