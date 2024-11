Santi Denia: «¿Amistosos? No hay mayor motivación que venir a la selección española»

Santi Denia compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Carlos Belmonte en Albacete antes del amistoso sub-21 entre la selección española y Dinamarca en el último compromiso del equipo español en este 2024.

«Vivo este partido con mucha ilusión. Soy un privilegiado de ser el seleccionador sub-21, de poder trabajar en la Federación española y de tener este trabajo. Se ha organizado este partido en Albacete y hace poco que conseguimos esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos y para mí es un orgullo poder estar aquí. A ver si a la cuarta va la vencida y podemos brindarle una victoria la gente», comenzó el seleccionador española sub-21 en rueda de prensa.

«Estoy muy a gusto en Albacete. He pasado por la calle donde me crie. Pero estoy metido en el partido. Va a ser muy exigente. Contra Dinamarca, que ha quedado primera de su grupo y que nos va a servir para esa preparación de cara al Europeo de este verano. Porque no tenemos muchos partidos de preparación. Tenemos este contra Dinamarca, luego dos en marzo y nos vamos a la fase final del Europeo. Tengo la cabeza en el plan de partido. Quiero elegir bien el once, transmitir bien el mensaje a los jugadores, etc.» afirmó Santi Denia.

«He tenido mucha suerte. En las cuatro veces que ha venido la sub-21 a Albacete siempre he estado. Una como jugador en 1993, dos como asistente de Celades y Luis de la Fuente, y ahora como primer entrenador. Es un orgullo tremendo. Es de las cosas más bonitas que me pueden pasar», señaló el entrenador español.

«Aquí no hay amistosos. Lo dijo Luis Aragonés. Estos son partidos de preparación y de élite. La Federación se juega su prestigio y yo como entrenador quiero seguir ganando. Y un empate duele. Y esa exigencia es buena para todos. Siempre queremos conseguir la victoria. Estos partidos motivan a todos los jugadores, porque se están jugando otra convocatoria y saben que la gente los ve. Son partidos de prestigio. No hay más motivación que venir a la selección española», valoró Denia.

«Estamos deseando que Luis se lleve a todos los jugadores de la sub-21. Será bueno para todos. Para ellos y para la Federación. Cuando llegue el momento de dar la lista en verano, los jugadores disponibles y convencidos, pues elegiremos. El fútbol español tiene buena salud en jóvenes. Es bueno para todos», comentó el seleccionador de la sub-21.

«Todos los seleccionadores sub-21 siempre han tenido problemas con las convocatorias. Milla, Celades, Lopetegui, Luis de la Fuente… Es un orgullo que la absoluta tires de tus jugadores. El campeonato de Europa sub-21 no es fecha FIFA. Son variables. Tienen que estar disponibles y también convencidos. Es lo máximo para jugadores de esta edad», culminó Santi Denia.