Salen a la luz las primeras fotos de Piqué y Clara Chía con los hijos de Shakira

Hace semanas que Gerard Piqué no esconde su relación con la modelo Clara Chía Martí, pero parece que ha llegado el momento de que los pequeños Milan y Sasha también conozcan a la joven. Los hijos del central del Barcelona, fruto de la relación con Shakira, rota después de más de diez años, pasaron un día junto a su padre y Clara Chía en la casa de Piqué en Cerdanya, una parcela que compró junto con la cantante colombiana.

La filtración de las primeras imágenes de los hijos de Piqué junto a Shakira suponen la constatación de que se ha dado un paso más en la relación entre Gerard y Clara Chía, inmediatamente seguida de la ruptura del futbolista con Shakira debido, teóricamente, a las infidelidades del primero, pilladas por la cantante.

En las imágenes que se pueden ver y que provienen del programa ‘El Gordo y la Flaca’ se puede ver a Piqué y a Clara Chía junto a los hijos del futbolista y empresario, Milan y Sasha, todos con ropa cómoda, jugando a la pelota con un perro y una portería de fondo, dentro del interminable césped de la parcela que adquirieron Gerard y Shakira cuando estaban juntos. En las instantáneas se deja entrever el buen rollo entre la familia, donde Clara Chía parece ya una más.

Según @ElGordoyLaFlaca estas son fotos de Pique con Clara y los hijos de Shakira en la casa de Cerdanya. 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/h0zKOu4gga — Idek (@LovelyYou42) October 10, 2022

La casa en la que pasaron el día Gerard Piqué, Clara Chía Martí y los hijos del jugador del Fútbol Club Barcelona es la segunda residencia que tenían este y Shakira en Cerdanya. Se trata de un terreno de en torno a 2000 metros cuadrados, con una vivienda a la que se escapaban habitualmente el central y la cantante durante su idilio, también con sus hijos. Ahora, con la ruptura, la casa no ha quedado en el olvido y Piqué ya la ha utilizado junto a su nueva pareja.

Sin llegar a un acuerdo con Shakira

Gerard Piqué y Clara Chía Martí habían sido vistos días atrás en París, donde se demostró que no se esconden ni tienen miedo alguno a ser vistos y fotografiados por la prensa especializada. Mientras, la disputa de Piqué con su ex pareja Shakira no avanza, ya que no han llegado a un acuerdo de separación en lo que a sus hijos respecta, ni tampoco en el reparto de los bienes de ambos. Todo queda por solucionar mientras la tirantez entre ambos parece un hecho.

Shakira, por su parte, se encuentra centrada al 200% en su trabajo y sacará una nueva canción el próximo 19 de octubre, por lo que después de la letra de su último éxito, ‘Te Felicito’, en el que hay muchas frases que pueden ser relacionadas con Piqué, se espera a conocer si la cantante colombiana volverá a hablar del desamor o incluso de la nueva relación del padre de sus hijos, que continúa con su vida con normalidad y parece haberse ganado un punto a favor con respecto a Milan y a Sasha con la llegada de Clara Chía a su vida… y a la de sus hijos.