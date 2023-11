Sale a la luz la declaración de la presunta víctima de Alves: «Recuerdo decirle ‘no puedo’…»

Dani Alves lleva en prisión casi un año por la supuesta violación a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. La jueza procesó al ex jugador brasileño del Barça por un delito de agresión sexual y ésta concluyó que había suficientes indicios para ello, por lo que permanece tras las rejas desde entonces. Ahora sale a la luz la declaración de la víctima, efectuada un 20 de enero, en la que narra cómo vivió todo.

«Él estaba detrás de mí, yo tenía a mi prima delante. Entonces recuerdo que él se apartó y me hizo un gesto como que yo fuera hacia él. Hasta que al final del todo pensé ‘habla con él a ver qué quiere’, y no pensé nada más. Fui hacia allí a hablar con él. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo», comienza a explicar la víctima en su declaración, de tan sólo 23 años que recuerda esto sobre Alves: «Yo no sabía ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando. Entonces, llegamos allí y era una puerta, él la abrió y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, vi que era muy, muy enano, yo creo que en ese momento empezó mi shock».

«Posteriormente recuerdo que él se sentó y yo le empecé a decir ‘me tengo que ir, me tengo que ir’. Él recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Yo recuerdo decirle ‘no puedo’. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Me insistió en que le tenía que decir que era su putita y a partir de ese momento recuerdo resistirme. Me subió el vestido y me hizo sentarme encima suya», relata la joven en una declaración ante la justicia que ha sacado a la luz el programa Vamos a ver de Telecinco.

La declaración de la víctima de Alves

Según la víctima en su declaración, Dani Alves comenzó a ponerse más violento ante la negativa de la joven a aceptar sus peticiones: «Me hizo daño en la rodilla y me quedó una herida… Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas».

«Recuerdo separarme al máximo e incluso hacerme daño al separarme. Yo ya estaba pensando en todo, no sé cuánto tiempo llevaba allí. Posteriormente recuerdo que en un momento me cogió, como que me levantó contra donde te lavas las manos», explica con mucho detalle, añadiendo: «Él quiso hacerme sexo oral, yo recuerdo que en ese momento me puse más nerviosa aún. Entonces allí solo recuerdo que empezó a penetrarme muy fuerte, muy, muy fuerte. Allí solo sentía como si me desmayara, no podía resistirme, no podía ni hablar».

«Recuerdo que él se separó, yo me separé y en el momento que fui como a subirme el vestido, le vi a él solo y vi como una mancha, una mancha blanca. Hice así, me separé y me fui a bajar el vestido. Iba a salir yo primera y al salir estaba él en la puerta y me dijo ‘tú no te vas a ir, me voy a ir yo antes que tú’», desgrana la joven en su declaración, la cual concluye así: «Entonces él salió y allí no si pasó un segundo o medio segundo o quince minutos, que yo recuerdo la sensación de no poder salir. Cuando pude salir, salí y solo vi a mi prima».