Dani Alves lleva en prisión casi un año por la supuesta violación a una jovenen la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. La jueza procesó al ex jugador brasileño del Barça por un delito de agresión sexual y la magistrada concluyó que había suficientes indicios. Desde su encarcelamiento, el brasileño no se había pronunciado en sus redes sociales, pero hace unos días el que fuera futbolista azulgrana publicaba en su Instagram una historia dedicada a su hija, Victoria Alves, algo que no ha gustado a su ex mujer Dinorah Santana.

«No importa dónde estés, siempre estaré contigo», escribió el brasileño nombrando el perfil de su hija en la citada red social. Tan poco gustó a la madre de la pequeña que incluso emitió un comunicado oficial a través de su abogado al programa de Telecinco, Fiesta, mostrando su descontento: «Dani Alves, actualmente, preso en Barcelona, mostró en su publicación cariño hacia su hija, pese a ser históricamente un padre ausente. Dani Alves tiene un historial de ausencias incluso durante momento importantes en la vida de su hija…».

«Hoy, durante un almuerzo con amigos del colegio, la hija del matrimonio fue sorprendida por la publicación de su padre en la redes sociales y, desde entonces, ha sido blanco de mensajes de acoso y juicio público. Daniel Alves, pese a estar en prisión, tiene el derecho y los medios para realizar una llamada telefónica a su hija, algo que él no eligió hacer. La publicación de hoy también sorprendió a todos, pues no utiliza su red social desde enero de este año. Dinorah tomará las medidas legales necesarias para proteger a su hija y salvaguardar su integridad emocional y reputación», finaliza el comunicado de Dinorah Santana, ex mujer de Daniel Alves y madre de Victoria.

Dinorah Santana, muy enfadada

La inesperada vuelta de Dani Alves a las redes sociales no acabó aquí, pues el carioca también compartió dos fotos completamente negras sin texto, un misterioso mensaje que queda a la interpretación de cada usuario. El último mensaje conocido del deportista fue aquella carta que escribió a su mujer, Joana Sanz: «Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Donde sea, como sea, lo que sea… Pero contigo a mi lado siempre. Te quiero».

Hace unos meses, Dani Alves concedió desde la cárcel una entrevista en la que dejó bastantes titulares, ofreciendo por primera su versión de los hechos, insistiendo en su inocencia y dejando claro que tiene la conciencia muy tranquila. Desde el centro penitenciario atendió Mayka Navarro, de La Vanguardia, una charla de gran interés que dio la vuelta al mundo: «Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista, para tener la oportunidad de que la gente sepa lo que pienso. Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño».

El futbolista quiso dejar clara que su versión es muy diferente al de la víctima, aportando detalles desconocidos: «Hasta ahora se ha explicado un relato ‘asustadizo’ de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice. Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water».

Por otro lado, ante la pregunta sobre si tiene que pedir disculpas a alguien por lo ocurrido, Dani Alves reiteraba su inocencia y añadía: «A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz. ¿A la víctima? Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal… Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido».

«Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono», finalizaba el carioca en la citada entrevista.