Sainz saca su lado más ‘egoísta’ sobre su futuro: «Decidiré cuando lo tenga todo claro»

Carlos Sainz tiene en vilo al ‘paddock’ de la Fórmula 1. Su decisión tiene en un sinvivir a muchas personas, pero es algo que al piloto de Ferrari no le preocupa, porque «este mundo me han enseñado a estar un poco más en el lado egoísta, a cuidarme y tomar la decisión que necesito tomar cuando la necesite». El madrileño ha reconocido a su llegada de Hungría que está cerca de anunciar su próximo equipo, pero no será en los próximos días: «Cada semana o día que pasa, estoy más cerca de tomar la decisión, aunque en este tiempo he estado mirando la Eurocopa».

Sainz fue preguntado sobre el hecho de que su decisión ‘afecta’, o mejor dicho involucra a otros pilotos, algo que el piloto de Ferrari es conocedor de ello: «Sí, soy consciente de eso, pero al mismo tiempo no creo que vaya a cambiar porque es solo el tiempo lo que estoy cambiando. No estoy cambiando el resultado de cualquiera, probablemente todos los equipos tienen sus prioridades y sus decisiones dependiendo de cada escenario».

«Al mismo tiempo, este deporte y este mundo me han enseñado a estar un poco más en el lado egoísta, a cuidarme y tomar la decisión que necesito tomar cuando la necesite y cuando tenga todas las opciones en la mesa y esté listo para tomar la decisión. No voy a agotar cosas si no necesito», comenta más largo y tendido. «Todo tiene sentido», añade.

«Sí, los equipos han sido muy pacientes y les agradezco eso. Pero también he tenido que ser paciente, no es como si yo fuera el único que decidiera. También he tenido que tomar mi buena ración de paciencia con otras cosas y al mismo tiempo, agradezco a todos los que han estado ahí mientras yo tomé la decisión. Lo que no entiendo es por qué el mercado está sucediendo tan temprano este año. ¿Por qué todo el mundo tiene tanta prisa y no en verano o septiembre?», se pregunta Carlos Sainz.

Sainz habla de Ferrari

Más allá de su futuro, el piloto madrileño habló sobre la desventaja que tiene Ferrari con Mercedes y McLaren, donde confía que las diferencias se minimicen en las próximas carreras: «Creo que hay una oportunidad este año. Sólo necesitamos dos o tres décimas. En este momento estamos dos o tres de luchar por las victorias, pero creo que tendremos dos o tres en el coche desde aquí hasta las próximos seis o siete carreras, donde tendremos la oportunidad de luchar por victorias al final del año o durante esta segunda parte de la temporada».

Y es que Carlos Sainz quiere que estas victorias (o luchas por la victoria) quieren que llegue pronto porque «si no, nuestras victorias o lo que logremos dependerá de nuestros oponentes, de los errores de los demás, no de lo bien que lo hagamos como pasó en Australia o Mónaco. Son solo dos o tres, no es mucho, pero ahora en día son muy difíciles de encontrar para cada equipo».