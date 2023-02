Sainz: «El objetivo es luchar por el título»

El próximo domingo 5 de marzo se abre el telón de la Fórmula 1 y Carlos Sainz habló sobre las opciones de Ferrari de cara al nuevo curso. El equipo italiano ha bordado los tiempos en los test oficial que se están realizando en Bahrein durante esta semana y, aunque ha reconocido que Red Bull está un punto por encima, ha dejado claro que el objetivo es el título.

«Me siento bien con el monoplaza. No son comparables mis tiempos con los de Leclerc. Red Bull tiene un punto más, pero trabajamos para acortar esa distancia. El objetivo es ganar carreras y luchar por el título», afirmó Carlos Sainz en una rueda de prensa donde hizo balance de una pretemporada que está finalizando con los test de Bahrein.

Sainz también afirmó que: «Hasta ahora, todo bien. Estamos teniendo un buen test en cuanto a fiabilidad, hacemos todas las pruebas que queríamos hacer. Tenemos un buen coche pero lo más importante es que estamos teniendo unos buenos test». «Estoy mucho más contento por cómo están yendo los test, he podido probar muchas más cosas y comprender la dirección que hay que tomar para el futuro. El año pasado me faltó probar algunas cosas que comprometieron mi primera mitad de la temporada. Ahora está todo más claro. Pero la última décima, hasta la clasificación no sabremos de qué lado está», finalizó.