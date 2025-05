Sainz no se conforma y da otro toque de atención a Williams: «Hay que ejecutar mejor los domingos»

Carlos Sainz alineó su discurso en sus respuestas post carrera en el Gran Premio de Emilia-Romaña, ya que en todas ellas trasladó un mismo mensaje: Williams debe aprender a gestionar mejor la estrategia los domingos y así aprovechar el ritmo alto de los sábados en el Mundial de Fórmula 1 2025. Un nuevo toque de atención a la escudería británica, que le paró demasiado pronto antes del coche de seguridad virtual, lo cual le lastró durante toda la prueba, acabando tres puestos por detrás de su compañero, Alex Albon. Quinto el tailandés y octavo el español en Imola.

«No, obviamente no estoy contento. Estábamos en la posición idónea para acabar entre los cinco primeros. Después de una buena salida atacando a Fernando Alonso y a Russell, que íbamos más rápido, el equipo ha tomado la decisión de parar muy pronto y eso ha condicionado el resto de la carrera. Una pena porque he ido muy rápido todo el fin de semana, también en carrera. Ha habido un momento que me he quedado el 15 por el coche de seguridad y he tenido que remontar al octavo, pero bueno… Está claro que los sábados vamos muy rápido, los domingos también, pero las cosas se tuercen y hay que aprender de ello y ejecutar mejor los domingos porque se nos están escapando muchos puntos», valoró Sainz, con un toque a Williams por la estrategia.

«Son factores externos, lo bueno y lo malo a la vez. Lo bueno porque a nivel personal estoy contento al nivel al que estoy pilotando y cómo están saliendo las cosas. Antes de la primera parada iba en muy buena posición, después ya hemos visto todo lo que ha pasado. Es cuestión de ejecutar, lo malo es que hay mucho que aprender a nivel de ejecución de carrera, hay que dar un paso adelante», insistió.

Sainz no se conforma

«Estuve a punto de no entrar porque me parecía muy pronto en carrera y en esa vuelta parecía que teníamos oportunidades de adelantar algún coche. Yo sigo las órdenes de equipo, soy un piloto de equipo y si me ha pedido parar en esa vuelta tengo que obedecer. Me da la sensación de que no era lo correcto, pero luego se ha demostrado que sí era. Hay que aprender como equipo, perdemos y ganamos como equipo. Hay que aprender cómo hacer mejor los domingos», remarcó Sainz.

«Yo estoy contento con el nivel que estoy ofreciendo en Williams, he ido rápido tanto en clasificación como en carrera. Llevamos ya varios domingos que las cosas se nos tuercen, hay que averiguar por qué y mejorar para que no se nos escapen los puntos», zanjó el madrileño.