Carlos Sainz salió a la clasificación dispuesto a ayudar a su compañero de equipo a luchar por la pole, ya que él partirá desde la decimonovena posición tras cambiar el motor. El madrileño le dio el rebufo en dos ocasiones a Leclerc para que el monegasco se terminara apuntando la pole en el GP de Francia: «Hemos trabajado bien como equipo, como todo el año. Igual no se valora lo suficiente, tanto Charles como yo en todo momento hemos trabajado muy bien como equipo».

«En términos de velocidad creo que es mi mejor fin de semana, había potencial para hacer la pole tras ser el más rápido el viernes y luego en la Q2 con un poquito de margen, creo que había poco más que encontrar en el Ferrari, pero bueno ha tocado penalizar, ha tocado dar rebufo, que creo que ha ayudado, creo que he ejecutado un gran fin de semana y ahora toca remontar», apuntó el piloto español de Ferrari algo resignado tras no poder luchar por la pole por la sanción cuando tenía ritmo para ello.

Sainz ha tenido que cambiar el motor del Ferrari para este GP de Francia lo cual le penalizaba con salir al final de la parrilla. El cambio de motor del Haas de Magnussen hacía que pudiera salir penúltimo en vez de último, dependiendo de quién quedara delante en la clasificación. Finalmente partirá decimonoveno y tendrá que remontar si quiere conseguir sumar algunos puntos en Paul Ricard –incluso alcanzar el podio– para mantenerse en la pelea por los puestos altos de la clasificación del mundial de pilotos.

«Llegará un momento en que pelee contra Fernando, Norris, los Mercedes, y no somos mucho más veloces que ellos, pero lo intentaremos. El DRS impone poco aquí, y por el calor las gomas se funden persiguiendo otros coches, no puedes ir al cien por cien al ataque, hay que buscar un punto medio. Intentaré subir al podio de nuevo saliendo tan atrás, pero no creo que sea posible, es lo que nos dicen las simulaciones», aseguró Carlos Sainz tras una qualy en la que tenía ritmo para hacer la pole pero no marcó ni tiempo, se centró en ayudar a su compañero de equipo a lograr esa primera posición de la parrilla.