Carlos Sainz ha lamentado que la degradación de los neumáticos de su Ferrari le impidió meterse en el podio del Gran Premio de Bahrein. Ese premio ha sido para Fernando Alonso, al que ha felicitado por su tercera posición en la primera carrera del Mundial y al que ha emplazado a más duelos en las próximas semanas.

Pelea por el podio

«Lo intentamos todo, eso seguro. El primer stint aguantamos bastante bien, pero luego poco a poco la carrera fue tomando forma y al final acabamos donde merecíamos, detrás de ese Aston Martin de Fernando que ya veíamos desde los test que nos iban a poner las cosas muy complicadas. Al final así ha sido».

La degradación de Ferrari

«Está claro que este circuito no era nuestro fuerte por la degradación que tiene. Sabíamos desde el año pasado que la degradación es una asignatura pendiente que tenemos y nos daba muy poco margen para luchar. Cuando he luchado con Fernando me he cargado las ruedas. Luego más o menos las he podido recuperar para mantener a Hamilton detrás. Es una asignatura que intentaremos mejorar a lo largo del año».

El duelo con Alonso

«Obviamente siempre he respetado a Fernando y yo creo que ha sido una batalla dura, pero bonita peleando por un podio, que al final se merece él y Aston Martin por el trabajo que han hecho. Enhorabuena y en las próximas carreras intentaremos hacerlo mejor», dijo Sainz en declaraciones a DAZN.