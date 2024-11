Rumores de romance entre Julián Álvarez y… ¡la actriz porno Mia Khalifa!

Las redes sociales arden durante las últimas horas con las informaciones que llegan desde Italia y Argentina, asegurando que Julián Álvarez tiene un romance con Mia Khalifa. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto hasta el momento, y al delantero del Atlético de Madrid le han pillado estos rumores concentrado con la selección de Argentina, con la que jugará este miércoles frente a Perú.

Son varios los medios de comunicación que han relacionado al joven ariete argentino con la ex actriz porno libano-estadounidense, ahora modelo e influencer con casi 27 millones de seguidores en Instagram. La joven se dio a conocer especialmente cuando comenzó actuar en la pornografía en octubre de 2014, convirtiéndose en la actriz más vista de Pornhub en dos meses. Sin embargo, años después, decidió alejarse de la industria del cine para adultos.

Mia Khalifa también es una gran aficionada al deporte y sobre todo al fútbol. La joven, apasionada del West Ham, eligió en su día a sus tres futbolistas favoritos y uno de ellos ssorprendió a muchos, revolucionando también las redes en su día. Fue en una de sus apariciones en el canal de Youtube AFTV, en el que mantuvo una agradable charla con su fundador y presentador Robbie Lyle.

En esta conversación Khalifa cuando desveló quiénes son sus jugadores favoritos de toda la historia. La ex estrella de PornHub se pensó muy bien su respuesta y su primera opción es David Beckham, leyenda del Manchester United y del fútbol mundial: «En primer lugar tengo que decir Becks porque soy una niña».

«Ya he dejado claro quién es mi jugador favorito, si tengo que poner una segunda opción elegiría a Zinedine Zidane. Ver las cosas que hacía en el campo era algo increíble y sobre todo cuando le veías en directo. Ha sido de los mejores jugadores que ha pisado un terreno de juego sin duda», añadió Mia Khalifa, que entiende y bastante de fútbol.

También quiso recordar el famoso momento del centrocampista francés en la final del Mundial de Alemania de 2006, cuando le dio un cabezazo a Materazzi. «Me encanta la violencia y el odio que hay al fracaso en el fútbol. Ese cabezazo fue el mejor de todos los tiempos», cuenta la influencer. Para completar el podio de sus futbolistas favoritos, sorprendentemente incluyó al centrocampista del Celtic, Aaron Mooy que recientemente ha tenido una destacada actuación con Australia en el actual Mundial de Qatar 2022.

Julian Alvarez dating @miakhalifa is exactly the kind of gossip that suits the international stop!

— Haytham Mohamed (@HMElhalmoushy) November 17, 2024