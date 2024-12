Gabriel Rufián volvió a desvariar hablando de la selección española de fútbol, manteniéndose en su discurso, que es el mismo que tiene la extrema izquierda de este país. A sus últimas palabras acerca del equipo de España ha añadido un tinte racial, afirmando que «sin catalanes y vascos» los de Luis de la Fuente no ganarían «ni a Senegal», dejando caer que los combinados africanos son de menor nivel.

En una entrevista, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados se despachó a gusto contra la selección española, que el pasado mes de julio ganó con todos los honores la Eurocopa en Alemania, un éxito que se rubricó con la medalla de oro de la olímpica en los Juegos de Olímpicos de París 2024.

Para comenzar a hablar de la selección, Rufián se remontó a años pasados: «Yo he disfrutado mucho con La Roja y a quien le guste el fútbol y diga que no disfrutó con aquella selección que ganó como ganó, sobre todo la del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, es como decir que no te puede gustar la Capilla Sixtina porque no eres católico».

«Creo que no pasa nada por decirlo. Ahora bien, a mí lo que me gustaría es que lo que considero mi país, que es Cataluña, pudiera competir en una fase clasificatoria como lo hace Escocia y no pasa nada. Y si hubiera un España-Cataluña, me gustaría que ganara Cataluña. Primero porque es mi país y segundo porque es el pequeño y siempre me identifico con los pequeños», afirmó el político de ERC en su entrevista concedida a Marca.

Gabriel Rufián menosprecia al resto de la selección española

Al ser preguntado por su reacción tras la victoria contra Inglaterra en la final de la Eurocopa, Rufián salió del paso de la siguiente forma: «Evidentemente, la selección española está compuesta por los mejores jugadores del Estado. Ahora bien, lo digo claramente, sin catalanes y vascos igual no ganaba ni a Senegal. Con todo respeto a Senegal. Es un debate interesante».

Habría que recordarle que en esa selección había hasta 15 jugadores nacidos en el resto de España, ni en Cataluña ni en el País Vasco. Pero Rufián, cinco meses después de levantar el trofeo en Berlín, mantiene su cruzada contra esta España, la más coral de los últimos años. «Yo no estoy en contra de La Roja, ni muchísimo menos. De hecho, he celebrado goles suyos. En cambio, tú estás en contra de que la selección catalana juegue partidos oficiales», añadió con ataque incluido.

Rufián insistió una y otra vez durante la entrevista en su planteamiento de creación de una selección catalana: «¿Quién es el excluyente? ¿Qué pasaría porque la selección catalana jugara competiciones internacionales? Si una selección catalana oficial llamara a Lamine Yamal y a los cinco minutos le llamara la selección española, ¿con quién jugaría?». El portavoz de ERC sigue empeñado en ese discurso separatista, con el añadido de que en esta última ocasión incluyó a una selección africana de nivel inferior como Senegal, menospreciando también su fútbol.