Luis Enrique se sentará a hablar de su renovación como seleccionador de España después del Mundial de Qatar. Lo hará con Luis Rubiales y Jose Molina para analizar en frío y con cabeza el futuro del combinado nacional y «no siendo resultadistas». El asturiano tiene el respeto unánime de una Federación que le considera como el capitán del barco.

«Para nosotros no hay debate. Molina, Luis Enrique y yo decidimos que el día que hagamos las maletas desde Qatar y nos tengamos que volver ese será el momento en que tendremos que sentarnos a hablar y decidir. Es un entrenador top, con su estilo inconfundible, que ha hecho que la selección sea identificable apostando por jugadores jovencísimos y creo que ha conseguido el objetivo», indicó el mandatario andaluz.

El plan no era otro que volver al lugar que correspondía a España tras los tropezones en tres torneos seguidos internacional de 2014 a 2018. «Nosotros queríamos pelear con las grandes, mirar a los ojos a las 6-8 selecciones que pueden ser campeonas del mundo porque nos habíamos descolgado un poco y ahora estamos ahí. Hemos tenido opciones de ganar la Eurocopa, la Nations League y ahora vamos con la máxima ilusión al Mundial de Qatar. Allí puede pasar cualquier cosa porque en el mundo del fútbol todo está igualadísimo y la línea del éxito al fracaso es muy fina», aseveró.

Precisamente si hubiese un mal resultado en el Emirato la renovación de Luis Enrique no estaría en jaque. «No soy una persona tan resultadista. A mí lo que me gusta es hacer un análisis lo más objetivo y frío posible por eso creo que a toro pasado es mejor sentarnos y ver las cosas. Creo que también es bueno para saber las sensaciones que tengamos todo y lo que quiere cada parte», explicó sobre los motivos de no firmar una renovación antes.

Finalmente Rubiales dejó claro que el asturiano tiene carta blanca. «Ahora mismo somos una parte que está concentrada en darle a Luis Enrique las herramientas para poder pelear al máximo. Estamos involucrados para que tengan todo lo necesario. Ganar un Mundial sería el mayor motivo de alegría para nuestra población y algo que necesitamos tras esta pandemia», zanjó.