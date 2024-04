Rubiales: «He sufrido un apaleamiento mediático tan grande que me era imposible trabajar en España»

Luis Rubiales concedió a Ana Pastor su esperada entrevista en República Dominicana. La entrevista fue grabada el pasado martes, pero este miércoles el ex presidente de la Federación aterrizó en España, quedando detenido y luego puesto en libertad por la Guardia Civil en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Es por ello que la periodista aclaró antes de la conversación con el de Motril los tiempos en las que la habían mantenido y que los espectadores la verían tal y como se produjo.

El granadino comenzó respondiendo a la gran pregunta, que ya carece de sentido, sobre su vuelta a la Península, donde le esperó una unidad de la UCO para tomarle declaración. «La primera medida de mis abogados fue mandar una carta al Juzgado para decir que estoy a disposición de la justicia. Han sido detenidos muchas personas en las que confío. Si me llama la UCO, acudiré. Estoy convencido de que si hay dos agentes, iré con ellos», dijo Rubiales, algo que finalmente ha acabado sucediendo en la mañana de este miércoles.

«Todo el dinero que tengo es producto de mi trabajo. Estaba intentando realizar negocios en República Dominicana. Había firmado con una empresa de Corea, que fue muy presionada y cancelaron el contrato. Intento ganarme la vida de manera honrada», explicó sobre su relación con el país coreano y The Moon Labs, una empresa que creó un NFT del ex ejecutivo.

Ana Pastor quiso hacer hincapié en su estancia en República Dominicana y tras varias repreguntas Rubiales contestó de esta forma: «Voy a hacer un viaje a República Dominicana para explorar. No quería seguir en el foco, estar en un lugar para empezar de cero. En diciembre, me llega la comunicación del banco que me tengo que ir. No quieren que esté en España. Amo a mi país y a mi gente. Pero me tengo que buscar la vida de manera honrada. Se habla que esto es un paraíso fiscal, pero todo mi dinero que he transferido, ha pasado un proceso de comprobación de capitales».

El ex futbolista se defendió y pasó al ataque contra la sociedad española por estos últimos meses en los que su figura ha sido uno de los asuntos más mediáticos: «No me dejan trabajar en el fútbol. He recibido un apaleamiento mediático que era imposible trabajar en España. Ni en Asia. Tengo cuentas en República Dominicana. No tengo en más países. Tributo en España, mis ingresos eran de España. Mis ahorros de toda una vida».

La entrevista fue adquiriendo un tono caliente entre el ex presidente y la periodista de La Sexta, que le preguntó por esas ya famosas mordidas. «Nunca he dado una mordida. Yo no voy a cuestionar a las fuerzas del orden. Si tienen dudas, las aclararemos. Nadie tiene el sumario del caso. He sufrido 70 querellas, en situaciones complicadas. Hoy he ido a donde se decía que yo había pegado un pelotazo y es un solar. También me dicen que he dado un pelotazo en Cabo Verde», añadía Rubiales en dicha entrevista.

«Mientras he sido presidente, no he trabajado con la constructora de la que se habla. Si se están investigando los contratos, debe haber presunción de inocencia. Lo voy a aclarar todo. Es extraño que se vete a alguien si pasa un concurso, porque haya familia. Hay unos filtros, si hay esos filtros… Yo no sé lo que están investigando», aportó sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil.

«Es mentira que haya dado una mordida, que tenga un equipo de beisbol, que tenga terrenos en Arabia Saudí. Las afirmaciones de los medios y el dinero que tengo no es el mismo», continuaba defendiéndose, antes de pasar a dar su versión sobre la figura de Nene, al que también piensa que se le está atacando injustamente por el simple hecho de ser su amigo.

«Un señor al que conozco hace 30 años. Siento por lo que están pasando. No lo entiendo, creo que es por ser mi amigo. Es un empresario de largo recorrido en hoteles, construcción. En ningún caso, Nene me ha dado algo. Estábamos intentando hacer negocios en República Dominicana. Pero no puedo, tengo todas las cuentas bloqueadas. Me las han bloqueado», afirmó.

Acerca de sus inversiones, Rubiales respondió a Ana Pastor, quien se sorprendía de los audios que envió: «Se han manipulado. ¿Qué problema hay en hablar de que en un sitio se puede invertir? Que quede claro que no me he llevado una mordida. Me han puesto 70 querellas. Yo no he sido víctima de todo. Mi familia y amigos sí. Estamos en una sociedad donde la presunción es de culpabilidad. ¿Qué pasa, que un presidente de la RFEF debe vivir en una burbuja?».