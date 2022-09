Riqui Puig se convierte en una estrella en Los Ángeles: así fue su golazo contra el Toronto

Riqui Puig se estrenó como goleador en la MLS y lo hizo con un golazo tremendo en el duelo contra el Toronto. El ex del Barcelona, que abandonó del Camp Nou a petición de Xavi, hizo una obra de arte que se ha hecho viral en las redes sociales.

Todo ocurrió en el minuto 88 del duelo que disputaban el Toronto y Los Ángeles en Canadá. Ahí, Riqui Puig agarró el balón en la línea de tres cuartos y obró un golazo espectacular con la pierna derecha. Ni que decir tiene que el ex del Barcelona desató la locura con su primer gol en la MLS.

OMG RIQUI PUIG! 🤯

His first MLS goal is a screamer! pic.twitter.com/snQq2ty5yJ

— Major League Soccer (@MLS) September 1, 2022